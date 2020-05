Des soins naturels pour entretenir sa barbe

Être barbu va bien au-delà de la simple croissance de votre barbe. Une fois que vous avez fait pousser votre barbe, vous avez besoin de soins appropriés pour garder votre barbe en bonne santé. Heureusement, il existe différents moyens d’entretenir une barbe qui a fière allure.

Aujourd’hui, il existe de nombreux produits de soins de la barbe. D’ailleurs, les produits naturels ont le vent en poupe dans le monde de la cosmétique. Et il n’y a pas que les femmes qui peuvent en bénéficier. En effet, les produits cosmétiques bio pour homme se développent de plus en plus.

Une barbe hydratée et conditionnée

Pour garder votre barbe brillante et douce, il est nécessaire d’utiliser une huile à barbe afin de garder son éclat et conditionner la barbe. La meilleure huile à barbe est composée d’huiles essentielles et d’ingrédients naturels. Elle permet en outre d’hydrater la peau sous la barbe. Cela aide à prévenir les démangeaisons.

Son utilisation est assez simple, car il suffit de verser quelques gouttes sur vos mains. Il faudra ensuite masser la barbe et la peau en dessous. Vous devriez en appliquer une fois par jour afin de garantir un résultat optimal.

Tailler sa barbe

Le fait de tailler la barbe permet aussi de bien l’entretenir. Le mieux serait d’utiliser un ciseau au lieu d’une tondeuse. Celle-ci peut en effet plus facilement créer des pointes fourchues. Les ciseaux permettent cependant de régler plus finement la forme de votre barbe.

Il est conseillé de regarder régulièrement votre barbe dans le miroir avec une paire de ciseaux et de couper les taches inégales et les extrémités qui dépassent. L’important est de vous assurer de suivre le contour naturel de votre visage. Il est essentiel de toujours garder une forme arrondie. La longueur des poils devrait également être uniforme. Enfin, n’oubliez pas de brosser votre barbe avec un petit peigne pendant la coupe afin de voir correctement quels poils dépassent.

Des poils de barbe plus sains

Il est juste de dire que certains sont légèrement plus bénis que d’autres en matière de barbe, ce qui peut le plus souvent être attribué à la génétique. Cependant, comme pour votre peau et vos cheveux, il existe des moyens de vous assurer que la croissance de vos poils de barbe soit plus saine. D’ailleurs, votre alimentation peut avoir un impact sur la croissance de votre barbe. Plus votre alimentation est bonne, plus vos cheveux seront sains. Il en est de même pour la barbe. Votre apport alimentaire devrait être riche en protéine, en fer et en oméga-3.

La consommation de légumes bio tels que les épinards et le brocoli contribuera à la hausse du taux de testostérone : la clé pour améliorer la qualité de votre barbe. Faire régulièrement de l’exercice, réduire votre niveau de stress et éviter de fumer feront également des merveilles. Dans tous les cas, peu importe la longueur ou le style de votre barbe, il est important de la garder propre, sans flocons et hydratée. L’utilisation de produits de soins naturels et bio ne fera qu’améliorer la qualité et l’apparence de votre barbe.