La barbe est considérée par plus de deux hommes sur trois comme étant le premier signe apparent d’une virilité assumée. Du coup, notre barbe se doit d’être en tous temps soyeuse, belle à regarder et admirer, douce et souple afin d’attirer au max ces dames. Comment toujours garder sa barbe douce et souple ? Voici nos 5 astuces clés et à absolument tester !

#1. Nettoyer avec un shampoing spécialement dédié à la barbe

Vous ne vous y attendiez sans doute pas, mais voilà, laver la barbe est la première astuce à respecter pour que la vôtre soit soyeuse, douce et souple au quotidien. Et rien de tel pour la laver qu’un shampoing spécialement conçu pour la barbe. Le savon serait une solution, mais plus de facilité qu’autre chose. Privilégiez du coup les shampoings indiqués pour la barbe.

L’autre avantage d’un lavage régulier de la barbe est que l’eau adouci les tissus et couches cellulaires. Du coup elle aura cet effet sur toutes les barbes, la vôtre y compris.

Nous n’irons pas jusqu’à vous dresser une liste des meilleurs shampoings pour barbe mais la référence dans le marché est sans doute Percy Nobleman. Outre le fait de nettoyer en profondeur et d’hydrater la peau et le poil de la barbe, ce shampoing protège le sébum naturel qui se situe sous votre frimousses du menton. Pensez-y !

Pour laver votre barbe avec ce shampoing, humidifiez votre pelage grâce à de l’eau tiède ou chaude. Puis appliquez quelques millilitres de shampoing à la main et laissez reposer. Après quoi il suffira de tout rincer et le tour sera joué. Ce nettoyage doit être effectué 3 à 4 fois par semaine.

#2. Démêler et brosser la barbe

La barbe est différente du cheveux en ce que sa texture est relativement plus souple mais plus rebelle. Du coup pour lui donner la forme et surtout la conformation que vous souhaitez, il est important de la brosser et démêler régulièrement. Cependant, cette opération ne peut et ne doit se faire qu’à l’aide d’une brosse indiquée pour brosser la barbe. Et aucune autre.