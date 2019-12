2019 c’est déjà fini ou presque. Seuls 4 jours nous séparent en effet de 2020 et si comme beaucoup vous vous demandez comment vous occuper durant ces quelques jours de vacances de Noël et de fin d’année, nos différents guides sauront vous donner réponse. Notamment les jeux offerts par Apple sur sa plateforme Arcade, ou les 4 mis en libre accès par Microsoft sur le programme Xbox Games With Gold. De même que les 20 meilleures séries Netflix à regarder cette fin d’année.

Dans un autre registre, il est question dans le présent billet de partager avec vous nos 6 coups de cœur côté jeux de combat sur Android en 2020.

Injustice 2

Développé par les studios NetherRealm, Injustice 2 est une franchise ludique dont la déclinaison mobile est hautement réussie et plus à présenter. Il s’agit d’un jeu de combat qui dévoile de faux airs de RPG pur sang. On y fait des batailles à 2, 3 ou 5 selon vos humeurs.

Où et comment télécharger ce jeu ?

Mortal Kombat

Ce jeu n’est plus à présenter. Il existe depuis la PlayStation 2 est détient sans doute la palme de la longévité pour un jeu vidéo. Et ce n’est qu’un euphémisme. Cette version mobile met en lumière de nouveaux coups secrets ultra-gores et des Fatalités inadites.

Où et comment télécharger ce jeu ?

The King of Fighters ALLSTAR

Lui aussi plus à présenter, The King of Fighters ALLSTAR met le valeureux Yagami aux prises avec Bison et sa clique de hors la loi. Attention aux shurikens des adversaires !

Où et comment télécharger ce jeu ?

Street Fighter IV Champion Edition

Cette autre édition de Street Fighter spécialement dédiée aux champions soit les plus puissants du jeu, saura vous occuper des heures durant !

Où et comment télécharger ce jeu ?

Marvel Future Fight

Où et comment télécharger ce jeu ?

EA Sports UFC

Où et comment télécharger ce jeu ?

Source : PhonAndroid