Vous l’ignoriez sans doute, mais Apple a lancé il y a quelques mois déjà Apple Arcade, sa plateforme de jeu en streaming. Cette plateforme concurrente de Microsoft xCloud ou de Google Stadia et même Steam, est disponible uniquement sur les appareils de la Pomme. Notamment les iPhone, iPad, iPod Touch et même Apple TV et Mac. Pour son premier Noël, Arcade voit dévoilés les 16 jeux qu’il recommande pour les fêtes de fin d’année.

Les 16 jeux recommandés par Apple

Au travers d’une vidéo assez ludique et divertissante, Apple a ainsi dévoilé sa liste des meilleurs jeux à jouer à Noël cette année. Sans plus tarder, voici les jeux en question :

What The Golf , développé par les studios Triband

Hot Lava, développé par les studios Klei Entertainment

Super Mega Mini Party, développé par les studios Red

Cricket Through The Ages, développé par les studios Free Lives et Devolver

Chu Chu Rocket! Universe, développé par les studios SEGA

Cat Quest II, développé par les studios Gentlebros Games

Super Impossible Road, développé par les studios Rogue Games, Inc. et Wonderful Lasers Inc.

Sneaky Sasquatch, développé par les studios RAC7

Steven Universe: Unleash the Light, développé par les studios Cartoon Network

Patterned, développé par les studios BorderLeap

Exit The Gungeon, développé par les studios Dodge Roll et Devolver

Punch Planet, développé par les studios Block Zero et Sector-K Games

Agent Intercept, développé par les studios PikPok

Comment jouer à ces jeux ?

Rien de plus simple pour jouer à Patterned ou à Super Impossible Road, que de vous offrir un compte Apple Arcade. Après quoi il faudra souscrire à un abonnement mensuel ou annuel puis vous laisser guider par l’interface.

Source : iPhoneaddict