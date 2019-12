Avec son programme Xbox Games With Gold, Microsoft offre chaque mois une série de 4 jeux totalement gratuits et en libre accès entre le 1er et le 15 du mois, ou entre le 15 et la fin du mois. Ainsi, pour cette première édition de Xbox Games With Gold sur UnMec.fr, nous vous proposons la liste des jeux offerts par Microsoft en janvier 2020.

Les jeux offerts sur Xbox One

Styx : Shards of Darkness

Gratuit du 1er au 31 janvier 2020, ce jeu d’infiltration est l’occasion de se glisser dans la peau d’un acteur qui visite d’immenses environnements au travers de missions périlleuses.

Batman: The Telltale Series

Gratuit du 16 au 15 février ce jeu permet comme son nom le laisse d’ores et déjà supposer, de se glisser dans la peau de l’Homme chauve-souris afin de sauver Gotham des méfaits d’un gang très violent.

Les jeux offerts sur Xbox 360

Tekken 6

Le jeu de combat Tekken 6 est disposible sur Xbox 360 du (du 1er au 15 janvier 2020. Pas besoin de présenter un jeu qui a bercé pas mal d’actuels quadragénaires. Amusez-vous !

LEGO Star Wars II : The Original Trilogy

Offert du du 16 au 31 janvier 2020, ce jeu fait suite au premier opus qui adaptait les Lego au monde du jeu vidéo. Vous revivrez grâce à ce jeu la trilogie originale Star Wars.

Bien que seuls deux jeux soient offerts sur chacune de ces consoles, la Xbox One jouit en fait de quatre jeux offerts grâce à la rétrocompatibilité.

Au fait c’est quoi la rétrocompatibilité ?

Le concept de rétrocompatibilité fut introduit par Microsoft après que certains utilisateurs de la Xbox 360 se soient plaints de l’impossibilité de jouer à leurs anciens jeux préférés sur la Xbox One ou la One X. Ainsi, il est possible d’utiliser des disques de Xbox 360 sur les consoles de dernière génération.

Tout est géré par la console de jeu, et aucune manipulation de la part du joueur n’est nécessaire à cela.

Source : Kulturegeek