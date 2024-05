Après l’infidélité : cette phrase magique qui peut réparer votre couple

**Reconstruire son couple après une infidélité nécessite une communication sincère et une prise de responsabilité authentique, sans accuser l’autre de la situation.**

Réfléchir à la manière de s’excuser

Après une infidélité, il est indispensable de choisir les mots avec soin pour tenter de réparer la relation. Selon Nathalie Giraud Desforges, thérapeute de couple, « il faut éviter les formulations qui rejettent la responsabilité ou qui semblent superficielles, comme de simples ‘excuse-moi' ». Des phrases comme « c’est de ta faute » ou « tu m’y as poussé(e) » sont à proscrire fermement pour ne pas envenimer la discussion. Elle insiste sur le fait que « rejeter la faute sur l’autre ou donner des excuses telles que ‘c’était à cause de l’alcool’ aggrave la situation ».

Reconnaître ses torts

Exprimer sincèrement ses excuses est un engagement personnel qui débute par la reconnaissance de ses actes. L’utilisation de phrases centrées sur le « je » est recommandée. « Dites par exemple ‘Je reconnais ma responsabilité dans ce qui s’est passé’, » conseille Nathalie Giraud Desforges. Il est aussi crucial de reconnaître la souffrance causée et de s’excuser pour cela. Dire « C’était une erreur, et je regrette profondément. Je me sens coupable de t’avoir blessé(e) et je te demande sincèrement pardon » démontre une prise de conscience et une volonté de réparation. Montrer sa vulnérabilité est essentiel pour renouer un dialogue sincère.

Réintroduire la séduction

La rupture de confiance ne signifie pas la fin de l’attraction. Pour renforcer les liens, utiliser des compliments sincères peut être bénéfique. « Utilisez des mots qui renforcent l’attraction et l’affection », conseille la thérapeute. Par exemple, dire « Je te trouve toujours aussi désirable » ou « Tu comptes beaucoup pour moi » peut rappeler à l’autre l’affection et l’attirance présentes malgré la trahison.

Exprimer ses besoins et ses manques

Pour éviter les malentendus, il est important de parler ouvertement des besoins et des manques dans le couple, que ce soit dans la sexualité, l’intimité ou les projets communs. Aborder les faits concrets et exprimer ce que l’on souhaite améliorer ou réintroduire peut aider à reconstruire. Nathalie Giraud Desforges conseille d’éviter les reproches, car ces derniers ferment la porte à la communication. Utilisez des formules non accusatrices pour partager votre ressenti. « Remplacez ‘Tu n’es jamais à la maison’ par ‘J’ai remarqué que tu es souvent absent ces derniers temps’. Revenez sur vos ressentis personnels et demandez à l’autre comment il perçoit la situation », précise-t-elle.

Formuler des demandes claires

Exprimer des besoins spécifiques et proposer des solutions est une manière constructive d’aller de l’avant. Plutôt que de simplement pointer du doigt ce qui ne va pas, proposez des manières d’améliorer la situation. Par exemple, « Est-ce qu’on pourrait dîner au moins une fois par semaine au restaurant tous les deux ? » Ces demandes claires montrent une volonté d’améliorer la relation et offrent un cadre pour des changements positifs.

Utiliser l’écriture pour communiquer

L’écriture peut s’avérer un outil puissant lorsque la communication verbale est difficile. Échanger des lettres, des emails ou des textos permet une réflexion plus posée et une moindre charge émotionnelle. « Cela offre l’opportunité d’exprimer des pensées et des sentiments qui peuvent être difficiles à verbaliser en face à face », souligne la thérapeute. Écrire permet de structurer ses pensées et de communiquer des idées plus calmement, facilitant ainsi un dialogue constructif.

L’infidélité n’est jamais une situation facile à surmonter, mais en adoptant une approche authentique et réfléchie, il est possible de retisser les liens brisés. La communication sincère et la reconnaissance de ses torts sont les fondements d’une reconstruction progressive du couple. Alors, quelles démarches spécifiques allez-vous entreprendre pour raviver la flamme de votre relation et restaurer la confiance mutuelle ?