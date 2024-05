Cette voiture de luxe à 250.000 euros sauve la police de Miami de la crise du recrutement

À Miami, la police mise sur le luxe pour attirer de nouvelles recrues. En effet, une Rolls-Royce de 2012, prêtée par le concessionnaire Braman Motors, est devenue la nouvelle mascotte du Miami Beach Police Department (MBPD). Cette démarche audacieuse est-elle le secret pour attirer de nouvelles recrues policières?

Stratégie audacieuse pour contrer le manque de recrutement

Dans le contexte actuel, le métier de la police devient un choix de carrière de moins en moins prisé. Le chef de la police de Miami Beach, Wayne A. Jones, a clairement exposé ce problème lors de la présentation de la nouvelle voiture de luxe; il déclare que “recruter des policiers dans ce pays aujourd’hui est une chose difficile”. Selon le média Police1, seulement 10,5% des policiers estiment que tous les postes nécessaires sont comblés dans leurs départements respectifs.

C’est dans ce climat tendu que la MBPD mise sur la stratégie de la séduction pour pallier ce manque de recrutement. Et quoi de mieux qu’une Rolls-Royce d’une valeur de 250.000 euros pour attirer l’attention ?

La rolls-royce, un choix durable?

La Rolls-Royce Ghost, éblouissante d’un noir mat et décorée aux couleurs de la patrouille, est mise en avant comme un véritable symbole du prestige attaché à la police de Miami Beach. Même si ce choix extravagant pourrait en effet susciter l’intérêt, il est important de souligner que la voiture ne sera jamais utilisée pour des patrouilles ou des courses-poursuites.

À première vue, ce véhicule semble plutôt être une belle opération publicitaire pour Braman Motors. Le concessionnaire couvre tous les frais de la voiture, y compris le carburant, à l’exception des potentiels accidents qui serait pris en charge par la police de Miami, et donc indirectement, par le contribuable.

Un modèle d’attractivité pour la police à l’international?

Il convient de noter que l’usage de voitures de luxe au sein des forces de l’ordre n’est pas inédit. À l’autre bout du monde, les agents de police de Dubaï possèdent une gamme impressionnante de voitures de sport. Plus proche de chez nous, en France, certaines brigades rapides d’intervention roulent en Alpine A110s, un véhicule reconnu pour ses accélérations fulgurantes.

Ces exemples montrent bien que l’attrait du luxe et de la performance peut être une tactique utilisée pour renforcer l’image positive de la police et intéresser de potentiels candidats. Cependant, cette approche est-elle réellement efficace à long terme?

Quels impacts sur le futur?

La question demeure de savoir si cette méthode pourra réellement aider à résoudre le déficit de recrutement. À travers l’exposition de cette voiture de luxe, la police de Miami ne risque-t-elle pas à l’inverse d’image de déconnexion avec le quotidien de la population ?

De plus, cette initiative pourrait finalement avoir des retombées plutôt négatives sur l’image de la police et de ses métiers, en donnant l’impression d’un intérêt plus marqué pour le symbolisme et l’apparence que pour les problématiques de sécurité et de justice.

Longtemps adulée par son image dans les séries télévisées et le cinéma, la police américaine arrivera-t-elle à renouer avec cette image d’élite à travers des initiatives originales et impressionnantes? Ou est-ce que le public percevra cette manœuvre comme une tentative désespérée de paraître attrayante? Est-ce que la brillance de la Rolls-Royce Ghost suffit à redorer l’image de la police de Miami Beach?