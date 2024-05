La voiture qui détient le record de vitesse est disponible à l’achat : découvrez son prix

Bouclant un palier sans précédent, la supercar bugatti chiron super sport 300+ s’apprête à être mise aux enchères. un événement qui suscite une effervescence globale et laisse présager un coût astronomique.

Le bolide d’exception, héritage de l’art automobile

Produit du prestigieux constructeur franco-italien, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ est plus qu’une simple voiture. Elle est la célébration de 110 années d’innovation et d’excellence, marquée par le record de vitesse qu’elle a établi en 2019. L’on se souvient encore de l’exploit de l’ancien vainqueur du Mans, Andy Wallace, qui a poussé ce bijou d’ingénierie à une vitesse qui défie l’entendement, atteignant ainsi les 490 km/h.

Suite à cette prouesse digne des livres des records, Bugatti n’a pas hésité à lancer une production limitée de ce modèle, nommé Bugatti Chiron Super Sport 300+. Réduite à seulement 30 exemplaires dans le monde, cette série s’inscrit comme un véritable trésor pour tout collectionneur.

Une mécanique de luxe aux performances décoiffantes

Cachée sous le capot de ce monstre de vitesse se trouve un moteur de huit litres dopés par des turbocompresseurs, crachant la bagatelle de 1577 chevaux. Pour mettre en perspective cette puissance titanesque, une voiture populaire comme la Volkswagen Polo ne dispose que de 95 chevaux.

Sa vitesse fulgurante de près de 500 km/h, défiant même les gros porteurs tels que l’Airbus A380, confirme son statut de supercar.

L’enchère, une première dans l’histoire de la bugatti chiron super sport 300+

Nul doute que l’enchère prévue par la société Bonhams Cars aux États-Unis, exactement en Arizona, pour le 25 janvier, déchaîne les passions. Avec un prix estimé entre 5 et 5,5 millions de dollars, soit entre 4,56 et 5,2 millions d’euros, cette vente aux enchères s’annonce historique.

Seulement huit modèles ont traversé l’Atlantique, et c’est la première fois qu’un des joyaux s’expose à une vente publique. Un moment qui apparait crucial pour les passionnés et les collectionneurs, témoignant de la valeur indiscutable de cette machine extraordinaire.

Le marché des supercars, une expansion continue

Le domaine des supercars, encore dominé par les géants tels que Bugatti, Ferrari, Lamborghini et autres, est en pleine effervescence. Le marché, estimé à près de 15,5 milliards d’euros en 2022, présage une croissance soutenue et continue.

Les supercars, synonyme de performance et de sophistication, intègrent des technologies toujours plus avancées, aussi bien sur le plan de l’aérodynamisme que de la puissance. L’évolution technologique associée à une demande grandissante pour les véhicules durables et respectueux de l’environnement ne fait qu’accentuer cette progression.

Alors que le futur du secteur des supercars semble lumineux, comment se profile celui de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ après cette vente historique ? Son record de vitesse sera-t-il détrôné, et par qui ?