Voiture de collection : cette petite voiture légendaire revient en force

Objet de curiosité et de convoitise, la peel trident, miracle de la microarchitecture automobile, fascine tant par son format réduit que par son parcours singulier. voici le récit de ce petit véhicule iconique.

Sur le même sujet :

L’émergence de l’unique peel trident

Il était une fois, au coeur de l’année 1965, une étrange découverte sur l’île de Man. Fruits de la création par la Peel Engineering Company, de minuscules voitures dénommées Peel Trident émergeaient. Véritable représentante des microcars, modèles automobiles à l’échelle réduite, cette conception était loin d’être ordinaire.

Son apparence, on ne peut plus particulière, marquait les esprits. Petite mais terriblement mignonne, la Peel Trident se démarquait par un design unique, facilement authentifiable parmi une multitude de véhicules. Aujourd’hui, elle est reconnue comme la plus petite voiture de collection existante et suscite un réel engouement auprès des passionnés.

Une curiosité automobile fortement appréciée des collectionneurs

Cependant, ne vous attendez pas à une bête de course. Avec une puissance de seulement 4,2 chevaux sur trois roues, la Peel Trident ne dépasse pas les 45 km/h. Mais est-ce vraiment étrange pour une microcar? Ce qui la rend inestimable à bien des égards, c’est la beauté de sa carrosserie, son habitacle sphérique et sa pigmentation rouge.

Sa rareté n’est pas des moindres : seulement 50 exemplaires ont été créés, et on dénombre actuellement seulement 27 Peel Trident en circulation. Pour une si petite voiture, son prix se hisse à des hauteurs vertigineuses, souvent surpassant les 100 000 euros lors de ventes aux enchères.

Sur le même sujet : Ces risques pour la santé liés à la qualité de l’air dans les véhicules



Un échec commercial devenu une perle rare

Cependant, son épopée est loin d’être un sans faute. Au moment de sa sortie, elle était destinée à être un véhicule économique à produire en série. L’histoire en a voulu autrement: son échec commercial radicalement contractait sa production.

Un design futuriste ne suffit pas à combler ses carences. Bien qu’elle ait été conceptualisée comme une voiture à deux places, ses dimensions minimales décourageaient. Même une personne au gabarit modeste aurait des difficultés à se glisser dans le poste de pilotage.

De plus, la sécurité est loin d’être le mot d’ordre pour la Peel Trident. Fragilité de la carrosserie, structure en verre du cockpit délicate et freins médiocres, il est tout à fait déconseillé d’utiliser ce véhicule pour des déplacements quotidiens.

Le curieux destin de la peel trident

Ce que l’on peut qualifier de fiasco dans les années 1960 a suscité, avec le temps, intrigue et admiration. Cette transformation ne fut malheureusement pas bénéfique pour la Peel Engineering Company, qui disparut complètement en 1974. Pourtant, elle a laissé derrière elle un héritage singulier, une véritable star parmi les microcars.

Est-ce que la beauté réside dans l’étrangeté, ou est-ce la rareté d’un spécimen qui exacerbe notre admiration ? Dans le cas de la Peel Trident, peut-être est-ce un mélange des deux. Qui peut dire ce que réservent les prochaines années pour cette petite icône de l’automobile ?