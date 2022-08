Challenges a publié en juillet son 27ème classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France. S’agissant de la promotion immobilière, Patrice Pichet (fondateur et Pdg du groupe Pichet) et sa famille trustent la 5ème place avec 1,5 milliards d’euros. Zoom sur les 18 premières fortunes de France du secteur immobilier.

Le classement Challenges des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France est paru le 7 juillet dernier. L’un des enseignements que l’on peut tirer est que, malgré les deux ans de pandémie, l’immobilier se porte bien. En effet, 18 chefs d’entreprises du secteur figurent dans le très sélect « Club des 500 ».

On peut noter la belle performance de Patrice Pichet, fondateur et Pdg du groupe immobilier éponyme, qui, avec une fortune estimée de 1,5 milliards d’euros, se positionne 5ème au classement. Spécialisé dans la promotion immobilière, le groupe Pichet a étendu son champ d’activités à l’administration de biens, l’activité hôtelière (3 900 chambres en 2021), la gestion d’actifs patrimoniaux et les vignobles (Château les Carmes Haut-Brion).

Patrice Pichet entretient une relation de proximité avec tous les acteurs locaux (habitants, institutionnels, entreprises) à ses projets d’urbanisme afin de proposer des solutions concrètes et pérennes. Le dirigeant bordelais s’implique pour que chaque projet immobilier soit qualitatif, innovant, confortable et écoresponsable. Au classement général, le groupe Pichet, premier groupe immobilier familial français, gagne deux rangs et s’installe à la 75ème position. Entre 2021 et 2022 l’homme d’affaires a rehaussé sa fortune professionnelle de 200 millions d’euros.

Voici le top 10 des fortunes françaises dans l’immobilier :

1 : Xavier Niel et sa famille (Iliad) : 10,7 milliards d’euros

2 : Charles Ruggieri et sa famille (Batipart Invest) : 3 milliards d’euros

3 : Norbert Dentessangle et sa famille (Ogic) : 2,1 milliards d’euros

4 : Eric Duval et sa famille (groupe Duval) : 1,7 milliard d’euros

5 : Patrice Pichet et sa famille (groupe Pichet) : 1,5 milliard d’euros

6 : Olivier Pelat (Euroequipements) ex-aequo avec la famille Rolloy (groupe Rolloy) : 1,4 milliard d’euros

7 : Alain Taravella et sa famille (Altarea Cogedim) : 1,35 milliard d’euros

8 : Philippe Journo (Compagnie de Phalsbourg) : 1,3 milliard d’euro

9 : Jean-Claude Le Lan et sa famille (Argan) : 1 milliard d’euro

10 : Jean-Pierre Bansard (Foncière Mozart) ex-aequo avec Maurice Bansay (Apsys) : 900 millions d’euros