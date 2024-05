Ces comportements intolérables dans un couple selon une thérapeute renommée

Les liens d’amour dans une relation de couple nécessitent une attention soutenue. gérer la balance entre respect, compréhension et communication peut s’avérer délicat. certains comportements néfastes peuvent se glisser entre les failles. selon myriam bidaud, thérapeute de couple, cinq attitudes sont à éviter dans une relation amoureuse.

Le premier comportement intolérable indiqué par Myriam Bidaud est la violence. Il peut être tentant de voir la violence uniquement sous une forme physique. Cependant, ce fléau peut également prendre des facettes plus subtiles, telles que les violences psychologiques ou verbales. Myriam Bidaud insiste : « La violence n’a pas de place au sein d’un couple. Si elle surgit, il est crucial de parler et de chercher de l’aide pour mettre fin à ce cycle. Sans sécurité, une relation amoureuse ne peut prospérer. »

Menaces et chantages : les armes de la manipulation

Le deuxième comportement problématique est l’utilisation de menaces ou de chantages. Ces armes, souvent utilisées pour contrôler ou intimider le partenaire, constituent une forme de violence tout aussi destructrice. Elles sont autant de marques d’une relation toxique qu’il faut identifier et combattre.

La jalousie : un monstre insatiable

Une autre attitude nocive est celle de la jalousie excessive. Bien qu’un certain degré de jalousie puisse paraître naturel dans un couple, une jalousie trop importante peut rapidement engendrer des difficultés. Comme le précise Myriam Bidaud, « une jalousie excessive est un signe d’insécurité. Il s’agit alors d’une responsabilité individuelle qu’il est essentiel de traiter. »

L’isolement : une seule vie, celle du couple

De façon plus insidieuse, une attitude à surveiller est le fait d’éloigner délibérément son partenaire de ses proches. Un individu qui œuvre à isoler son partenaire peut cacher un penchant manipulateur. Myriam Bidaud met en garde : « si vous constatez que votre partenaire vous éloigne de vos amis ou de votre famille sans réelles raisons, soyez vigilant. »

Manque d’honnêteté : un poison lent

Le dernier comportement relevé par la thérapeute est le manque d’honnêteté. Sans sincérité et authenticité, une relation de couple ne peut pas s’épanouir sainement. « Les deux partenaires doivent être sincères et authentiques l’un envers l’autre pour pouvoir s’épanouir personnellement et en tant que couple, » conclut Myriam Bidaud.

Maintenir une relation saine et respectueuse est fondamental. Il est vital d’éviter ces comportements toxiques, et si un ou plusieurs d’entre eux apparaissent, il est essentiel d’en parler et de chercher une aide adaptée. La question qui restera alors, est de savoir quand et comment distinguer ces comportements problématiques dans votre relation ?