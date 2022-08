Débout sur une grande planche flottante, une pagaie à la main, rien de bien compliqué en général, une fois passée la phase d’apprentissage. C’est à peu près pourquoi il s’est avéré si populaire ces derniers temps. Ou du moins l’une des principales raisons.

Cependant, un certain nombre de facteurs ont contribué à la popularité grandissante de cette activité au cours de la dernière année. Et la pandémie de coronavirus a stimulée cette croissance. Aujourd’hui, les gens veulent sortir et ils n’ont plus besoin d’aller loin pour pratiquer une activité offrant une expérience unique. D’ailleurs, tous peuvent le pratiquer. Le paddle gonflable constitue un bon moyen de commencer.

Pataugeoire récréative

La façon la plus simple de profiter du stand up paddle est de s’installer, de se mettre à flot et de caresser l’eau. Il suffit de pagayer debout et de profiter du plein air. Et cet été, tous veulent profiter de l’eau.

D’ailleurs, l’été n’est plus le seul moment pour faire du paddle. Lorsque le stand up paddle est apparu pour la première fois, il s’agissait d’une activité assez extrême où les gens parcouraient des kilomètres avec des grosses vagues et des vents violents.

La possibilité de surfer sur l’eau

La première raison qui a poussé les gens à faire du paddle était la possibilité de surfer avec une pagaie à la main. Au début, de nombreux surfeurs inconditionnels l’ont considéré comme une simple mode.

Cependant, les choses ont bien évolué. Même si le paddle peut encore être trouvé sur certains spots de surf phares du monde entier, les paddlers ont découvert que ne pas explorer serait limitatif. Se tenir en l’air avec une propulsion à pagaie supplémentaire donne aux surfeurs la possibilité d’accéder à toutes sortes de vagues autrefois hors limite.

Une activité pour se remettre en forme cet été

Les avantages pour la santé mentale et physique du stand up paddle ont été largement promus au fil des ans. Quel que soit le type de paddle, vous pouvez être sûr que vous obtenez un entraînement complet. Il est possible de travailler son équilibre sur une planche avec une pagaie.

Les muscles centraux sont probablement la zone corporelle la plus négligée. Les athlètes accordent une attention particulière à leur tronc, le considérant comme le Saint Graal de la performance. Le stand up paddle peut aider à développer son tronc. Le simple fait de pagayer est aussi excellent pour vos muscles et votre forme physique en général.

Pagayer et profiter d’une vue imprenable

La vision périphérique élevée que les paddlers obtiennent lorsqu’ils pagayent est une autre perspective attrayante et la raison pour laquelle les gens adorent cette activité. Ce n’est peut-être pas évident pour les spectateurs qui ne pratiquent pas le paddle, mais se tenir debout sur une planche donne une toute nouvelle perspective et une façon de respirer dans son environnement.

Pour les paddlers, la possibilité d’admirer le paysage environnant de loin donne un avantage fantastique. De plus, les paddlers sont en mesure de se préparer tôt pour une chute. C’est un excellent moyen de s’amuser, mais également de profiter d’un paysage magnifique.