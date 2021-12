Au cours de la dernière année, la plupart d’entre nous ont changé notre routine quotidienne complétement. S’habituer à de nouvelles conditions, créer une nouvelle routine et de nouvelles habitudes n’est pas toujours facile. Par conséquent, nous vous apportons quelques conseils sur la façon de maintenir un esprit positif et de vous sentir en forme même si vous ne voulez pas ou n-vous ne devez pas aller à la salle de sport.

1. Faire la marche

Pour les humains, la marche est l’activité physique la plus naturelle. Peu importe où vous allez, mais essayez de passer au moins une heure dehors chaque jour. La lumière du jour et l’air frais sont bons pour l’énergie de l’esprit et reconstitueront plus de vitamine D. Vous pouvez aller dans un parc ou une forêt la plus proche. Essayez de trouver du temps juste pour vous. Pour ceux d’entre vous qui aiment les tableaux et les chiffres, essayez de définir un certain nombre de pas comme objectif quotidien et atteignez-le chaque jour. Par exemple. Vous allez marcher 6000 pas en 40 à 50 minutes.

2. Partez en tour ou à vélo

Aller en voyage. La situation sanitaire mondiale s’améliore lentement, tout est donc question de nouvelles aventures. Promenez-vous ou faites le tour du monde à vélo, mais assurez-vous de faire quelque chose. De nouvelles expériences caressent votre âme et si vous y allez avec de bons amis, cela réchauffera votre cœur et fera apparaître un sourire sur votre visage. Encore une fois, vous combinez agréable et utile : votre tête se reposera et votre corps vous remerciera de votre activité physique. Vous découvrirez de nouveaux endroits et vous vous sentirez bien. Une tenue pour vélo est le bon choix pour cette activité, mais si vous n’en avez pas, une doudoune sans manche homme n’est pas mal du tout.

3. Entraînements en ligne

Si vous savez qu’il est difficile de vous persuader de faire des entraînements, essayez de déterminer les jours de la semaine avec l’heure exacte à laquelle vous commencez à vous entraîner. C’est comme aller dans votre centre de fitness préféré, à la seule différence que vous le créez dans votre salon, par exemple. Il existe d’innombrables cours en ligne avec différents types d’entraînements sur Internet et ils sont disponibles gratuitement.

Une autre option consiste à vous entraîner en ligne selon les cours du centre de remise en forme. L’avantage est que ces cours sont animés par des Coachs qualifiés, vous pouvez donc être sûr de maîtriser les conseils et la bonne technique. Ainsi, vous pouvez vous entraîner avec quelqu’un et la motivation et l’appétit pour l’entraînement augmenteront certainement. Faites juste attention à la sélection des entraînements afin qu’ils soient bien expliqués et compilés. Idéalement pour choisir des cours d’un coach que vous connaissez.

4. Danse

Nous ne dépasserons probablement pas la chanson avant un moment, mais nous avons certainement tous une chaîne stéréo à la maison. N’hésitez pas à écouter votre musique préférée pendant que vous faites le ménage et n’ayez pas peur de vous détendre, d’agiter vos hanches et d’imaginer que vous dansez sur la plage, par exemple.