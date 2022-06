Les goûts et les préférences vestimentaires varient d’un individu à un autre. Aujourd’hui, les variétés de styles sont aussi nombreuses que diverses, facilitant l’intégration de tous. Cependant, qu’importe le style, il existe deux vêtements qui manquent difficilement à l’appel dans le placard de tout homme. Découvrez-les.

Le Tee-shirt : le vêtement basique

Le tee-shirt est le vêtement élémentaire et basique sur lequel on est tous d’accord. Il s’adapte parfaitement à tous types de tenues et ceci à toutes les saisons de l’année. Il peut se porter seul ou s’accompagner de vêtements plus élaborés comme un pull-over en jeans, un survêt ou sous un blazer. Il est conseillé de se tourner vers les couleurs claires pour un tee shirt homme puisqu’elles s’insèrent facilement avec d’autres tenues. Le tee-shirt parfait se définit toutefois selon quelques critères. Col rond de préférence, ses coutures doivent être bien faites avec des manches pas trop longues ni trop petites. Pour ce qui est du buste, un bon tee-shirt épousera parfaitement la forme des pectoraux du porteur, mais pas du ventre.

La chemise : l’autre incontournable du masculin

Comme le précédent, la chemise est l’autre vêtement basique du genre masculin. Il donne une touche d’élégance à votre personne surtout si elle est bien choisie et bien ajustée. La chemise parfaite doit disposer d’un bon col qui se laisse porter, sans oublier les coutures qui doivent être bien faites. De plus, vu de derrière, elle doit également être présentable sans plis. De ce fait, on note deux catégories de chemise, notamment les chemises formelles et les chemises casual. Les premières, les chemises formelles sont celles indiquées pour le professionnel, à porter sous un costume. De leurs côtés, les chemises casuales sont plus ouvertes à beaucoup d’autres styles compte tenu de leurs grandes diversités. Manches longues ou courtes, plus relâche ou un peu serrée, le champ de possibilité de la chemise casual est assez vaste. Toutefois, il est inapproprié de la mettre sous un costume pour des questions d’esthétiques.