Le charme est aujourd’hui question d’apparence et surtout de musculature. En effet vous aurez plus de chances de faire tomber une dame en mettant en avant un ventre plat où les abdominaux sont dessinés et tracés, plutôt qu’un bidon qui dépasse du pantalon. Du coup comment avoir un ventre plat ? C’est un peu plus complexe que ce que vous croyez, mais voici le secret ultime.

Faire du sport pour baisser la graisse du ventre

En général, un muscle qui travaille a tendance à se contracter, se raffermir et surtout garder une certaine conformation. Du coup, optez pour des sports qui mettent en activité les muscles du ventre, les muscles abdominaux.

En effet, une étude publiée en 2017 prouve que la graisse peut disparaître d’une partie du corps selon le type de sport pratiqué. Voici quelques exemples qui pourraient vous aider :

Le gainage : cet exercice beaucoup plus facile mais efficace que le relevé de buste consiste tout simplement à maintenir une position puis à résister à la douleur, le tout en prenant appui sur ses avant-bras et la pointe des pieds. Le corps doit être étendu en parallèle au sol.

Le swiss ball : ce second exercice est similaire au gainage. La différence étant que le swiss ball fait appel comme son nom l’indique à un ballon géant, sur lequel vous reposerez vos pieds. Tout en posant les avant-bras par terre et en résistant à la douleur.

Et comment dessiner mes abdos alors ?

L’avantage du gainage et du swiss ball est que tous deux s’inscrivent dans la durée. Mais ne nécessitent en aucun cas que vous soyez un athlète aguerri.

Perdre du ventre ou former des abdos à la place de sa graisse du ventre, s’inscrit donc sur le long terme et la régularité de la pratique de l’un ou l’autre (et même les deux) de ces exercices.