Se laisser pousser la barbe c’est bien, mais pour certaines occasions il vous faudra être rasés de près. Que ce soit à cause du masque, pour un entretien d’embauche, parce que madame préfère ou tout simplement parce que vous souhaitez changer de style, il vous faudra peut-être devoir vous raser complètement la barbe. Découvrez nos meilleures astuces pour vous raser comme un professionnel, en douceur, sans coupure ni rougeur.

Commencez par dégrossir avec une tondeuse à barbe

Selon la longueur de votre barbe, il faudra peut-être commencer par la dégrossir avec une tondeuse à barbe.

Si elle est vraiment (très) longue (plusieurs mois), procédez en deux étapes. La première avec un sabot court, puis sans sabot. Si votre barbe à quelques semaines, attaquez directement au sabot court.

L’objectif, c’est de ne pas passer votre rasoir sur des poils longs. Quelque soient les produits que vous utiliseriez, vous auriez 9 chances sur 10 de vous couper. Ce qui l’exact opposé de ce qu’on cherche à faire ici. Vous n’êtes pas pressés, et puis de toute façon, passer un coup de tondeuse, c’est rapide.

Passez la tondeuse sur toutes les parties de votre visage (joues, moustaches, menton et cou) jusqu’à avoir un poils d’1 ou 2 mm de long maximum.

Vous êtes maintenant prêt à passer à la prochaine étape.

Déterminez le sens de pousse de vos poils

Les poils poussent dans un certain sens, tout comme vos cheveux. Ils peuvent pousser de haut en bas, comme c’est le cas la plupart du temps sur les joues. Ils peuvent pousser d’avant en arrière, comme c’est parfois le cas au niveau de la mouche ou du cou. Et ils peuvent pousser de bas en haut (oui oui, c’est possible), comme c’est souvent le cas dans le cou. Et vérifiez par vous-même, ils peuvent même pousser dans ces trois directions.

C’est pourquoi il est primordial de se connaître, et surtout, de regarder le sens dans lesquels poussent vos poils. Vous verrez que, selon la zone de visage, le sens n’est pas le même.

Si vous décidez de vous raser au rasoir électrique, ça n’aura pas trop d’importance. Mais si vous vous rasez au coupe-choux, à la shavette ou même avec un rasoir de sûreté, le sens de pousse prendra tout son sens. On y reviendra plus tard.

Préparer votre peau avec du gel ou de la mousse à raser

Ça peut paraître évident, mais je vous déconseille fortement de vous raser “à sec”. C’est-à-dire directement avec la lame sur votre peau. Et ce, même si vous utilisez un rasoir électrique.

Il y a, aujourd’hui, tellement de marques qui proposent des savons, gels, mousse ou huile de rasage, qu’il est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur. Vous préférez les produits naturels ? Optez pour un savon. Vous êtes pressés ? Choisissez de la mousse à raser. Vous voulez un rasage précis ? Le gel est fait pour vous. Bref, quelle que soit votre préférence en matière de parfum, de composition ou de texture, vous trouverez le produit qui vous conviendra.

Appliquez-le donc sur votre visage en massant celui-ci. Le produit, s’il n’a pas vocation à pénétrer votre peau, devra au moins la recouvrir intégralement.

Certaines personnes pensent, à tort, qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un produit de rasage avec un rasoir électrique. C’est faux. Si vous avez la peau sensible et si votre rasoir électrique est étanche, n’hésitez pas à utiliser de la mousse ou du gel à raser. Votre peau vous remerciera.

Utiliser un matériel qui coupe

Rasoir de sûreté, coupe-choux ou rasoir électrique, vérifiez votre matériel.

Changez la (demi)lame ou affûtez-la si vous optez pour un rasage manuel. Changez de tête de rasage une fois par an ou tous les deux ans si vous utilisez un rasoir électrique. Bref, utilisez du bon matériel, bien entretenu.

Vous aurez beau avoir préparé votre peau comme jamais, si votre lame est usée, elle ne coupera pas votre poil, elle l’arrachera. Je vous laisse imaginer la sensation et le résultat sur votre visage.

Rasez toutes les parties de votre visage calmement

Tout est prêt, vous pouvez maintenant passer à l’action. Prenez votre rasoir en main, et passez-le délicatement sur votre visage. Inutile de vous presser, vous avez tout votre temps.

Si vous utilisez un rasoir à main, sachez qu’il est inutile (et même non recommandé) d’appuyer sur la lame du rasoir. Le poids du rasoir lui-même doit suffir pour vous raser correctement.

Maintenant que vous connaissez le sens de pousse de vos poils, commencez par raser une première fois toutes les parties de votre visage dans le sens du poils.

Ressortez votre savon, mousse ou gel à raser, et appliquez-en une deuxième couche. Reprenez votre rasoir, mais cette fois-ci, à contre sens. Toujours sans trop appuyer.

Enfin, si vous recherchez le rasage ultime, version peau de bébé, appliquez de nouveau un produit pour raser, et passez votre rasoir d’avant en arrière (c’est-à-dire à perpendiculaire à votre poils). Faites cette opération uniquement si vous n’avez pas la peau trop fragile, ou bien si vous ne vous êtes pas rasé depuis plusieurs semaines.

Bien sûr, si vous utilisez un rasoir électrique, vous n’avez pas à vous soucier du sens de coupe. Passez-le simplement sur toutes les parties de votre visage.

Rincez votre visage

Prenez une serviette imbibée d’eau froide, et nettoyez votre visage. Il est important que la serviette soit froide, pour refermer les pores de la peau (et stopper d’éventuellement micro-coupures).

Dans le cas de petits saignements, sachez que la Pierre d’Alun reste et restera le meilleur après-rasage. S’il n’a aucune odeur et peut provoquer un léger effet de tiraillement sur la peau, c’est un excellent micro-cicatrisant (si ce n’est le meilleur).

Utiliser un soin après-rasage

Votre routine rasage est presque terminée. Vous avez maintenant le choix des armes. Si certains professionnels appliquent à baume après-rasage après la Pierre d’Alun, il est aussi coutume d’utiliser une lotion alcoolisé avant ce dit baume.

Et si vraiment vous recherchez l’effet peau de bébé, faites comme les meilleurs barbiers italiens, saupoudrez votre visage de talc. Effet douceur garantie !