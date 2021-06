L’été est à nos portes, et avec lui son lot de farniente à la plage, d’apéritifs en terrasse et de promenades ensoleillées. Mais si le soleil est bon pour le moral, il faut néanmoins s’en méfier et prendre les précautions nécessaires ! Cancers de la peau et vieillissement prématuré sont directement liés à la surexposition. Comment bien protéger sa peau cet été ?

Protéger sa peau en été

Il faut protéger sa peau du soleil en été, saison où les rayonnements sont particulièrement intenses, même lorsque le ciel est couvert, se qui apporte donc des risques pour la santé. On estime que les 3/4 des cancers sont dus à une surexposition au soleil. En outre, l’excès de soleil provoque un vieillissement cutané prématuré.

Chacun d’entre nous dispose d’un capital solaire : une sorte de quota de soleil que notre corps est capable d’absorber. S’il est inégal au départ selon les gens, le fait de bien se protéger du soleil permet de ne pas l’amenuiser trop vite.

Les coups de soleil sont mauvais pour la santé

Si on ne se protège pas, surtout lors des premières expositions, les coups de soleil sont très faciles à attraper, ils ne sont en rien anodins, qu’ils soient minimes ou non.

Comme l’explique le spécialiste Farmaline dans son article dédié, les symptômes d’un coup de soleil sont ceux d’une brûlure : rougeur et douleur plus ou moins élevé selon le degré. Ils peuvent être mais parfois plus graves, comme l’apparition de cloques dans le pire des cas.

Or, le coup de soleil doit être vu comme un signal d’alarme : trop de soleil ! Il faut alors être attentif au risque de déshydratation. En outre, certains types d’UV ne provoque pas de coups de soleil, mais attaque le derme en profondeur… A long terme, le risque est de développer un cancer cutané.

Conseils pour bien protéger sa peau

Le niveau de protection nécessaire dépend de la sensibilité de la personne au soleil, mais aussi de l’heure à laquelle on s’expose, la plus intense étant entre 12h et 16h. A cette heure-là, le mieux est de ne pas s’exposer et de porter un t-shirt ou une chemise et de rester à l’ombre.

La crème solaire, si elle est bien choisie, est une excellente protection contre le soleil. L’indice de protection doit être choisi en fonction de la carnation. Au bout de quelques heures ou après une baignade, il ne faut pas oublier d’en remettre.

Comment soigner la peau après exposition

Après s’être exposé au soleil, il est important d’hydrater abondamment la peau. Il existe toutes sortes d’huiles, de lait après-soleil et de crème qui permettront à la peau d’être bien hydratée, on pourra alors se ré exposer au soleil.

Enfants et adultes doivent être protégés correctement du soleil pour ne pas amenuiser leur capital solaire et éviter les divers risques pour la santé, à court ou long terme. Habits et crème solaire pendant l’exposition, soin après-solaire et hydratation suffisent à se protéger efficacement du soleil.