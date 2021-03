Longtemps la sexualité a été un sujet tabou. On se choquait d’une simple allusion à une pratique sexuelle, on n’osait pas dire que l’on venait d’acheter un sex-toy ou que l’on avait des désirs un peu particuliers. Mais aujourd’hui, les choses ont grandement changé et le sexe s’invite plus facilement dans nos conversations de couple mais aussi entre amis. Cette libération a permis de se libérer et de mieux comprendre ses envies et celles de son partenaire.

Parle-t-on sexe plus facilement aujourd’hui ?

Sans aucun doute, la réponse est oui! L’acteur majeur de cette libéralisation a été internet. On a d’abord osé visiter des sites pour répondre à ses questions, puis on a regardé les forums et on y a participé. On a pu trouver des informations importantes comme futiles mais dans tous les cas, on a pu parler sexe sans honte.

Il a été ainsi plus facile de découvrir que l’on n’était pas seul(e) à connaître certaines difficultés ou à vouloir certaines pratiques. On a aussi pu en apprendre plus sur des accessoires qui nous faisaient de l’œil mais que l’on n’osait pas acheter. Vous aviez envie d’essayer des jouets de bondage mais ne saviez pas lequel choisir ? Ou comment faire ? À qui s’adresser alors ? Tout simplement aux forums. Ou encore lire les différents commentaires publiés sur les sites de vente en ligne de sex-toys comme https://www.adameteve.fr/

Le sexe est devenu un sujet de conversation comme un autre et a commencé à sortir du net. Les femmes, plus timides que les hommes à l’origine sur ce sujet, ont commencé à apprécier ces discussions entre amies et aujourd’hui, parler sexe n’est plus honteux! Le web mais aussi de nombreuses séries – l’emblématique Sex and the City en tête – ont montré le chemin et parler sexe est devenu plus facile, tout simplement.

Libérer la parole a-t-il permis de se sentir mieux face au sexe ?

En parler a offert la possibilité de mieux cerner ses envies et ses blocages. Il a donc été plus facile de s’améliorer et de connaître un plaisir plus intense en discutant avec son partenaire de ses envies et de ce que l’on ne veut surtout pas.

Le sexe s’est donc amélioré simplement en parlant. Et quand on sait que le sexe joue un rôle important sur la santé, on peut aisément imaginer que l’on se porte mieux simplement en libérant sa parole! On ne se prend plus la tête à se demander ce qui pourrait faire plaisir à l’autre, on lui demande! Vous pourrez ainsi ne plus avoir à vous demander ce qu’attend réellement votre partenaire. Vous en discutez et le tour est joué!

Et vous pourrez constater que parler fait du bien et vous permet d’avoir plus de plaisir. En prenant plus de plaisir donc, vous allez libérer l’hormone du câlin, l’ocytocine, libérée au moment de l’orgasme. Celle-ci joue un rôle important pour réduire les risques de cancer.

Le sexe est aussi un excellent allié de la santé cardiaque. Plus on prend du plaisir – seul ou accompagné -, plus le cœur sera mis à contribution et pourra se muscler au mieux.

Pratiquer le sexe est donc indispensable pour être bien. En parler, c’est encore mieux. Il faut partager à propos de ses fantasmes, oser aller dans une boutique dédiée aux sex-toys et autres accessoires de séduction pour discuter avec son partenaire de ce que l’on aime. Parce que l’autre n’est pas médium! Et qu’il a besoin d’être guidé pour mieux vous comprendre.

C’est ainsi la meilleure façon de partager et de réussir sa vie sexuelle. Et beaucoup l’ont déjà compris et n’hésitent plus à parler de sexe librement.