Les relations humaines sont l’une des entités les plus complexes et compliquées à appréhender. En effet, tout semble simple mais en entrant en profondeur dans chaque relation entre ami, homme-femme ou collègues, c’est un nouveau scénario de film que certains écriront. Du coup, en ce qui concerne les relations amoureuses, que veulent vraiment, ou plus exactement, qu’attendent réellement les femmes, d’un homme ? Voici quelques éléments de réponses qui vous éviterons à coup sûr des regrets XXL.

#1. De l’écoute et de la considération

L’idée ici n’est absolument pas de prodiguer une écoute passive en hochant la tête à chacune des phrases d’une femme. Cela aura un effet contreproductif tout en la frustrant. mais l’idée est une écoute active, dans la conversation, en participant à cette dernière. Notamment en proposant des idées et arguments, et donnant votre avis.

C’est très important pour une femme, d’être écoutée par son ami, son compagnon, son mari ou même son frère et son père. Ne négligez absolument pas cette attente, qui la première chez ces dames.

#2. La prise d’initiatives et même de décisions

La deuxième attente, et pas des moindres c’est la prise d’initiatives et de décisions. Vous devez savoir que, bien que ces femmes modernes et indépendantes soient toujours prêtes à revendiquer leur pouvoir de prise de décision, elles adoreraient également de temps en temps être ballotées par les flots de la vie, en s’en remettant aux initiatives et décisions de leurs compagnons.

Les femmes indépendants, encore plus, sont très susceptibles à la masculinité non exprimée, de leurs hommes. Cependant, c’est l’exacerbation de cette masculinité, virant ou tendant vers du machisme, qui pose problème en général.

Source : Gentleman Moderne