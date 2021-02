Voilà maintenant plusieurs mois que les revues spécialisées teasent l’arrivée prochaine d’une nouvelle référence pour meubler le catalogue peu fourni de DS, le géant français de l’automobile premium. Après plus de 2 ans de développement, la DS 4 se dote d’une deuxième génération, qui aura peu d’efforts à fournir pour faire trembler Audi, BMW ou Mercedes. Pour ne citer que ceux-là. Sans plus tarder, voici l’essentiel à savoir cette fameuse DS 4 (2021), qui pêche notamment par l’absence d’une motorisation 100 % électrique.

Deux versions, un seul modèle

DS nous a habitué depuis quelques années à un design reconnaissable parmi tant d’autres. Ponctué notamment par des lignes saillantes, du chrome, des éléments graphiques à foison (montant arrière personnalisé, feux de jour à LED surpuissants).

La marque de luxe française nous a également habitués à proposer une version classique de ses modèles, accompagnée de variantes Cross, suivant la mouvance des SUV. Du coup, la DS4 ne dérogera pas à la règle et disposera d’une version DS4 Cross, qui a plus des allures de vrai-faux SUV.

Du luxe dehors comme dedans

A l’extérieur de la bête on a une fois de plus droit à un récital de luxe. Entre calandre à bords saillants et à pourtour chromé, des feux en biseaux effleurant le pare-chocs en forme de S, tout est fait pour que la nouvelle DS ressemble à une showcar. Et le résultat parle de lui-même :

Dans l’habitacle, c’est un autre parcours de luxe qu’offre DS, qui a en plus révisé sa copie depuis zéro après les critiques houleuses au sujet de l’intérieur de sa DS3.

L’ambiance est désormais apaisée et sereine. Et cela se ressent notamment grâce à la pureté que dégage la planche de bord, qui au passage est désormais enveloppante et déborde sur les portières.

On retrouve au centre un écran d’infotainment de 10 pouces, qui surmonte une console sertie de boutons chromés. Juste accolé au levier de vitesses automatique, on retrouve le DS Smart Touch.

Il s’agit tout simplement d’un système de commande gestuelle qui s’articule autour d’une dalle tactile de 5 pouces capable de déclencher diverses actions par reconnaissance des gestes du bout du doigt.