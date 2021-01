Dacia Duster 2021 : la version 7 places au menu soulève déjà des problèmes

Renault a su avec sa filiale Dacia lancer un marché du low-cost à la française que peinait à inaugurer Peugeot et consort. Désormais Dacia dispose d’un catalogue assez riche. Constitué du Sandero le petit format Dacia. Du Loddy, le véhicule utilitaire à tout faire, du Logan, la berline de fortune, et le Duster, le SUV au meilleur rapport qualité/prix du marché de l’automobile. Ce Duster devrait prendre du muscle en 2021 grâce notamment à une version 7 places qui fait déjà polémique.

Pourquoi une version 7 places au fait ?

Si vous l’avez remarqué, le marché est inondé et dominé par les SUV. Tout le monde en veut, sur tous les continents et dans tous les pays. Cette mode et la frénésie autour des SUV serait lié au fait qu’ils soient polyvalents et relativement plus confortables que les berlines et les 4×4.

Du coup, pas surprenant que les records de ventes soient battus par les SUV. Qui deviennent par ailleurs de moins en moins coûteux et de mieux en mieux équipés.

Malheureusement pour certaines familles (notamment nombreuses) les SUV sont en général une plaie. Notamment du fait du nombre de places limité à bord.

Et pour pourvoir ce marché divers constructeurs font le choix des SUV imitant les 4×4, et embarquant 7, parfois 8 places. Dacia se préparait à faire de même avec le Duster, qui dans sa version 2021, héritera d’un modèle 7 places. Ce dernier fait déjà polémique.

Pourquoi le modèle 7 places fait polémique ?

Le Dacia Duster 2021 sera décliné en deux versions. L’une qui succédera au Duster 2020 et qui arborera un facelift similaire + quelques améliorations. Et l’autre, doté de 7 places à bord, qui héritera d’une ergonomie et d’un facelift totalement différents.

Or ce modèle 7 places principalement destiné aux familles nombreuses pose problème. En effet, le Duster est conçu sur une plateforme CMF-B.

Aussi utilisée sur les Logan 3 et la Sandero 3. Seul problème, cette plateforme ne propose pas une traction intégrale. Et c’est bien de cela qu’il est question, car un Duster sans traction intégrale n’est tout simplement plus aussi polyvalent que cela.

