Il est tout à fait possible d’avoir un style tendance et de préserver son élégance même pendant les saisons fraiches et froides. Ces pièces vestimentaires sélectionnées dans la collection de la marque de prêt-à-porter pour homme Ollygan.com constituent des incontournables pour être au top de la mode tout en profitant d’un maximum de confort et de commodité en automne :

Le pullover et le gilet

En maille, en laine ou en coton, le pullover est un véritable allié lorsqu’il fait frais. Choisissez de préférence un pullover fin pour bénéficier d’une aisance optimale face aux variations fréquentes des températures automnales.

Le choix est large en termes de coupes. Les pulls légers slim à col V font partie des basiques intemporels pour un style classique. Suivant vos préférences, vous pouvez opter pour un pullover à col rond, à col ouvert, à col montant, à col roulé s’il fait vraiment froid. Le pull zippé à col teddy ou le gilet à boutonnière offre un look jeune et dynamique.

Côté coloris et motif, il y en a pour tous les goûts, des plus traditionnels (jacquard, à rayures, ..) aux plus fantaisistes (couleurs framboise, violet, rose, …).

Le blouson

Le blouson est une pièce incontournable à la mi-saison et davantage en automne lorsque les températures commencent à baisser.

La doudoune fait notamment son grand retour sur les devants de la scène mode. La collection de doudounes tendances Ollygan inclut différentes pièces déclinées dans des designs très variés pour répondre à toutes les préférences et s’accorder à tous les styles. Pour les journées et les soirées les plus froides, une doudoune à manches longues est idéale. La doudoune sans manches, portée sur un tee-shirt ou une chemise vous offre un confort inégalé en toute circonstance.

Le blouson jean représente aussi une pièce vestimentaire indispensable pour être tendance et stylé en automne.

La chemise et la veste

La chemise est une pièce vestimentaire que tour homme soucieux de son apparence doit avoir dans son armoire. La chemise à carreaux, en denim, la chemise cintrée sont des must have pour avoir un style casual et urban en automne. Les chemises aux coloris et aux imprimés plus distingués conviennent parfaitement pour les cérémonies, les événements professionnels et toute autre circonstance nécessitant un look strict.

N’oubliez pas la veste pour vous protéger des coups de froid en fin de journée et dans la soirée. Durant automne, il arrive souvent que le mercure baisse soudainement en cours de journée. La veste vous tient parfaitement au chaud et rehausse votre tenue avec une touche d’élégance. Optez pour une veste de caractère pour passer d’un look classique et/ou décontracté à une allure beaucoup plus soignée.

Et pour parfaire votre look d’homme moderne et distingué, misez sur des accessoires tendances de qualité supérieure. Les chaussures et la ceinture en cuir véritable constituent des pièces indispensables pour compléter une tenue chic et casual. Sans oublier l’écharpe avec des imprimés cachemire/Paisley et la paire de gants pour vous tenir au chaud lors de vos sorties nocturnes en automne.