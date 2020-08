La mode masculine a elle aussi évolué. Nous sommes partis des pantalons pattes d’éléphant à des pantalon cigarette pour aujourd’hui promouvoir le port du slim. Il en est de même pour la chemise qui ne se porte désormais plus si elle n’est pas cintrée. Et du coup, pourquoi et surtout comment bien porter une chemise cintrée ? Voici des éléments de réponses + arguments pour vous convaincre de laisser vos chemises à baïonnettes.

Pourquoi porter une chemise cintrée ?

D’entrée de jeu, vous devez savoir que les chemises cintrées ne s’adressent pas à tous les hommes. Seuls ceux détenant une silhouette fine et élancée sont appelées les porter en toutes circonstances.

En effet, ce type de chemises servent à mettre en avant la silhouette de ceux qui la portent. Notamment grâce à leur sobriété et leur élégance. De plus la coupe cintrée se mêle à tous les styles vestimentaires. Aussi bien formel que casual, sans oublier le décontracté.

Autre atout, et contrairement aux chemises droites, les cintrées permettent de bien mettre en valeur la carrure du porteur. Elle expose mieux les corps sveltes et aux allures fines et franches.

Comment porter une chemise cintrée ?

Trouver une chemise cintrée est devenu au fil du temps un parcours du combattant. C’est pourquoi il est important de ses faire aider lors de son choix. Voici du coup quelques conseils pour y parvenir. Cependant, gardez à l’esprit qu’il est tout à fait possible également de faire cintrer sa chemise par un couturier.

Le premier conseil concerne logiquement le matériau utilisé pour la conception de ladite chemise. Nous vous recommandons les chemises en coton et lin. Elles garantissent le meilleur confort. Enfin en ce qui concerne l’aspect il en existe pour tous les goûts. En couleur unie, à points, carreaux, fleurs… à vous de choisir selon votre tenue.

Source : 100Masculin