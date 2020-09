Il y a une semaine presque jour pour jour, Mercedes dévoilait la version 2020 de sa berline de luxe, la Classe S. Nous évoquions précédemment les nouveautés apportées sur le plan de l’apparence à cette voiture de tous les superlatifs. Cependant, quelques changements ont également été glissés ici et là sur le plan des technologies embarquées ou des motorisations. Nous vous proposons de les passer ensemble en revue.

Mercedes Classe S 2020 : toutes les technologies à bord

A bord de ce véhicule, Mercedes propose un récital des meilleures technologies embarquées disponibles sur le marché à l’heure actuelle. Histoire de ne pas trop vous embrouiller, nous vous proposons une liste :

Une commande centrale proposant un combiné d’éléments digitaux + options de de contrôle des instruments de bord via un écran de 12,3 pouces avec effet 3D

Ecran central vertical OLED de 12,8 pouces : s’active à l’approche des doigts

Deux écrans auxiliaires pour les passagers arrières

Un écran de 7 pouces sur l’accoudoir central le nouveau système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Système d’affichage tête haute en réalité augmentée

Système audio 4D : qui retransmet les vibrations des basses jusque dans les sièges

Mercedes Classe S 2020 : électrification annoncée, l’allemand ne rigole plus

Le géant allemand à l’insigne à l’étoile ne fait décidément plus dans la dentelle. Avec sa Classe S 2020, ce dernier poursuit son effort d’électrification de son catalogue.

Ainsi, sous son capot on retrouve trois types de motorisations : essence, diesel et hybride. Sur le pan de l’essence, vous aurez le choix entre la S 450 dotée de 367 ch et la S 500 qui en décuple 435 ch.

Côté diesel, deux variantes au choix également. S 350 D de 286 ch et S 400 D de 330 ch. De quoi faire frémir le bitume. Mais ce n’est pas tout puisqu’il est aussi question d’une motorisation hybride rechargeable, qui offre 100 km d’autonomie en mode électrique pur. A noter que toutes ces motorisations sont associées à à la boîte de vitesses automatique 9G-Tronic.

Le prix de départ est fixé à tenez-vous bien à 100 000 euros. Pour la version de base dépourvue de la moindre option.