Quand on entend Mercedes, on pense avant tout aux grosses cylindrées ronflantes et à l’élégance plus à prouver. Cependant, quand on entend Mercedes Classe S, la chose qui vient à l’esprit c’est luxe, grandiloquence, haut de gamme, premium. Et si on vous disait qu’après le premium, il y avait un autre palier ? C’est celui-là que vient de franchir Mercedes en réinventant sa Classe S dans une version 2020 qui pète la forme et en a à offrir côté luxe.

Mercedes Classe S 2020 : des changements à profusion

Jamais auparavant Mercedes n’avait opéré à une telle vague d’améliorations et changements entre deux générations de véhicules haut de gamme.

En effet, sa nouvelle Classe S fourmille de changements. Qui pourront en rebuter quelques-uns, et au contraire ne représenter que la suite logique de la mouvance évolutionniste de la marque allemande ces 10 dernières années.

Aussi, à l’extérieur la Classe S gagne en agressivité. Notamment grâce à une face avant plus fine et une calandre plus grande. Mais aussi un bouclier revu pour intégrer une prise d’air XXL. Ici tout est fait pour améliorer le coefficient de pénétration, et donc l’aérodynamisme de la voiture.

Ce qui se traduit par une ligne plus fluide et des vitesses plus folles. Cependant, c’est à l’arrière et à l’intérieur du véhicule que la magie de la marque à l’étoile a été mise en application.

Derrière déjà, les projecteurs lumineux passent au régime. Plus fins et dynamiques, plus ergonomiques et ils changent de forme pour dessiner de faux croissants de lune.

Mercedes Classe S 2020 : un intérieur tout feu tout flamme

Le récital d’évolutions se poursuit à l’intérieur du véhicule, qui adopte des changements réellement visibles. Tout y est plus luxueux et chaleureux. Et le résultat est vraiment à couper le souffle.

On pense notamment aux sièges qui embarquent jusqu’à 19 moteurs. Ceux-ci permettent au dossier de s’adapter à toutes les morphologies de passagers. De plus ces sièges proposent jusqu’à 10 programmes de massage.

Finitions cuir de cactus + piqûres surfilées font l’essentiel du luxe d’un habitacle résolument tourné vers l’avenir… nous y reviendrons prochainement.