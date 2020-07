Le marché de l’automobile est en constante mue, ce qui pousse les constructeurs à rivaliser de majesté avec l’innovation afin de rester dans la course. C’est le cas notamment des constructeurs allemands, qui jouissent déjà d’une excellente réputation. Mais qui, comme Volkswagen, espèrent grappiller de nouveaux marchés et consommateurs fidèles grâce à des modèles toujours plus avancés et équipés. VW vient de dévoiler le Tiguan 2021, une version réellement (enfin) nouvelle, de son SUV phare.

VW Tiguan 2021 : plus qu’un changement de calandre

La première chose qui saute aux yeux en regardant le Tiguan 2021 c’est sa nouvelle façade. En effet, ce véhicule hérite d’une nouvelle calandre, de même que des luminaires plus modernes et au goût du jour. Des luminaires faisant saillie dans les ailerons du SUV. Désormais LED, ces projecteurs lumineux disposent d’une technologie qui évite l’éblouissement du conducteur venant d’en face.

Côté calandre, on a droit cette fois-ci à une grille inédite qui n’est pas sans rappeler celle du Touareg.

Les prises d’air sont elles aussi revues pour mieux s’agrémenter au look agressif que revendique désormais le Tiguan. Le résultat est tout bonnement étincelant. Pour rappel, le Volkswagen Tiguan est le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus. Autant dire combien cette version remixée plaira aux fans du modèle.

Les changements ne s’arrêtent pas là, puisque l’habitacle qui arbore une ambiance déjà vue arbore désormais des commandes toutes tactiles. Fini les boutons physiques, place aux boutons 100 % tactiles.

VW Tiguan 2021 : quels changements sous le capot ?

Outre ses motorisations essence/diesel habituelles, le Tiguan devrait accueillir d’ici 2021 une nouvelle motorisation hybride rechargeable. Ce modèle développera une puissance de 245 ch ou 180 kW. Son moteur électrique permettra d’effectuer 50 km en mode EV et ce jusqu’à la vitesse de 130 km/h.

Baptisé Tiguan eHybrid, ce modèle se rechargera grâce au moteur thermique sur les longs trajets. Et passera en mode électrique dès franchissement des aires urbaines. Comptez entre 33 000 et 40 000 euros pour les versions classique et hybrides, sans les options.