Qui avait dit que BMW était à la traîne sur le segment des sportives grand-public ? Pas l’allemand en tous cas, qui vient de dévoiler le Série 3 Coupé. Un bolide repensé de la queue à la proue et qui explose le compteur des superlatifs. On fait le point sur la toute nouvelle sportive signée BMW. Par contre côté prix, nous vous conseillons de prendre un cachet avant de lire la suite… on ne sait jamais !

BMW Série 4 Coupé : une gueule plus insolente

On peut tout reprocher à BMW, mais absolument pas le design et la signature esthétique de ses voitures. Avec ce modèle Série 4 Coupé, c’est un peu la renaissance des coupé bavarois.

Au menu, un véhicule 2 portes sans montant métallique. Le verre se cale directement dans la gomme. C’est premium. Mais encore plus premium, sa calandre XXL aux aérations désormais hexagonales mais non systématisées. Profil acéré, abaissement du centre de gravité de 21 mm + élargissement de la voie arrière de 23 mm, font l’essentiel des modifications de fond apportées par BMW sur la Série 4 Coupé.

Cependant, un détail assez remarqué intrigue. Il s’agit de la calandre, qui est désormais inclinée vers l’avant et est plus verticale qu’auparavant. Ce qui donne plus d’expressivité à la face avant d’une sportive qui dégaine en plus des phares et feux arrières LED foncés. Rien que ça.

BMW Serie 4 Coupé : et sinon sous le capot ?

Cette sportive est aussi belle que puissante. On retrouve donc logiquement sous son épais et long capot un moteur six cylindres en ligne de 374 chevaux. Une seconde motorisation existe. Il s’agit d’un quatre cylindres essence de 184 chevaux. Ce moteur est destiné au modèle 420i Coupé.

Jouissant d’une hybridation légère, ils permettent de réaliser quelques 50 km uniquement en mode électrique. Le vitrage insonorisant, la climatisation trois zones de série ou le confort acoustique et thermique sont les derniers arguments de cette spendide auto proposée à 57 000 euros, prix de base.