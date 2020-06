Les 3 erreurs fatales, à ne surtout pas commettre au lit !

Bien que divers supports aident aujourd’hui à mieux gérer et apprendre au sujet de la sexualité, les hommes ont toujours autant de mal à savoir quoi faire (ou pas) lorsqu’ils se retrouvent sur un lit avec une femme. Du coup, pour sauver ceux qui sont maîtres dans l’art de gaffer sur le matelas, voici les 3 erreurs fatales à ne surtout pas commettre lorsque vous êtes entrain de conclure !

Les préliminaires, il faut les respecter absolument

Beaucoup d’hommes lorsqu’ils sont excités et en érection, ont tendance à se ruer vers la petite fleur de leur partenaire. Pourtant, c’est tout sauf ce qu’il faut faire. En effet, laissez votre partenaire vous inviter à pénétrer son antre secrète. Vous devez la faire bouillonner au point de vous supplier d’être en elle.

Et rien de mieux pour y parvenir, que de pratiquer des préliminaires bien corsés. Nous avons d’ailleurs un dossier complet à ce sujet. La fleur de votre partenaire est en quelque sorte la cerise sur le gâteau, après un travail bien effectué côté préliminaires. Sauter les préliminaires, c’est une erreur qui peut stopper nette votre conclusion ! Méditez dessus et si possible référez-vous à nos guides sur les préliminaires. Tout sera plus facile.

Le plaisir est partagé, ne l’oubliez jamais

Si durant l’acte vous vous retirez ou stoppez tout après avoir déversé votre semence suite à un orgasme, il y a de fortes chances pour que cette partenaire ne soit pas intéressée par un second round ou une invitation prochaine.couple

Du coup, assurez-vous de toujours prodiguer du plaisir à votre partenaire, avant de vous retirer. Ne penser qu’à votre plaisir, c’est de l’égoïsme !

Craindre le fait de ne pas être à la hauteur

Voilà l’une des erreurs qui peuvent totalement détruire votre séance de sexe. Du tout au tout. En effet, l’acte sexuel n’est en rien une compétition. Du coup il n’y a personne qui soit plus à la hauteur que qui que ce soit d’autre. Le plus important c’est le plaisir échangé, l’alchimie régnant entre les deux partenaires durant l’acte.

Ne pensez jamais ne pas être à la hauteur, cela risque de tout gâcher.

Source : Actu Homme