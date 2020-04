Un bon rapport sexuel se mesure non pas sur la durée de la pénétration, mais sur le plaisir qu’éprouvent chacun des conjoints durant l’acte. Or pour les femmes en général, pour les pousser à ressentir du plaisir, il faut bien-sûr des préliminaires de rêve. Comment la faire décoller dès les préliminaires ? Voici nos 5 secrets ultimes qui vous sauveront la mise en tout temps !

#1. Créez une ambiance intime

L’élément clé pour des préliminaires réussi c’est avant tout une ambiance de ouf. En effet, rien ne marchera dans une chambre qui pue et qui est mal rangée. Par contre, lorsque tout est à sa place, un petit parfum doux lui chatouille le bout du nez et votre doigt le bout de son mamelon… on vous laisse imaginer la suite. C’est donc hautement important de créer assurément une ambiance de folie, une ambiance intime, dans votre antre.

Sublimez le tout de bougies parfumées et quelques accessoires sexuels qui feront grimper cette jeune femme au rideau sans que vous n’ayez même besoin de la toucher.

#2. Débutez tôt

Il n’est pas nécessaire que votre partenaire et vous-même vous touchiez, pour que ça compte comme préliminaires. Il est important pour que tout marche à merveille, de commencer tôt. Et par tôt on entend pas du tout 15 minutes avant le rapport, mais au moins 2 jours avant ledit rapport.

Les préliminaires débutent au téléphone. Envoyez-lui des messages coquins, qui feront monter la pression jusqu’à son paroxysme. Au point où lorsqu’elle mettra son pied dans votre appartement ou sur votre lit, elle sera déjà suffisamment avancée et vous n’aurez plus qu’à cueillir le fruit. Sans peine.

On pense notamment à des messages textes tels que « Hâte de voir cette nouvelle lingerie demain soir poupée » ou « juste entendre ta voix me dresse l’ami » ou encore « comment se porte ta petite fleur ? ».

Source : Gentleman Moderne