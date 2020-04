Un bon rapport sexuel se mesure non pas sur la durée de la pénétration, mais sur le plaisir qu’éprouvent chacun des conjoints durant l’acte. Or pour les femmes en général, pour les pousser à ressentir du plaisir, il faut bien-sûr des préliminaires de rêve. Comment la faire décoller dès les préliminaires ? Voici nos 5 secrets ultimes qui vous sauveront la mise en tout temps !

#3. Attention à la zone interdite

L’erreur que commettent certains hommes est de directement se ruer sur la petite fleur de leur partenaire durant les préliminaires. Pourtant l’objectif des préliminaires c’est justement de tout faire, sauf s’occuper de sa foufoune. Qui pour rappel est une zone interdite tant que votre partenaire ne vous a pas tacitement demandé d’y pénétrer.

Du coup, caressez son pubis, faites lui des baisers dans le cou, mordillez son nez, ses oreilles, ses seins, caressez ses mamelons et auréoles, manipulez et caressez ses cuisses, notamment les zones proches de la foufoune. Mais ne touchez en aucun cas la petite dame, qui prend sagement son mal en patience.

#4. Faites travailler votre langue SVP !

La langue est l’une des parties les plus douces du corps. C’est donc un avantage, qui peut vous aider à effleurer les parties du corps de votre compagne, sans avoir besoin en aucun moment d’y glisser, introduire ou même frotter votre bâton magique.

Si vous êtes adepte du cunnilingus, allez-y ! Vous n’avez même pas besoin de son feu vert, glissez délicatement votre langue où vous savez et faites des petits mouvements de va et vient pour rendre le tout plus agréable.

#5. Faites attentions à elle, écoutez-là

La femme est contrôlée par ses émotions et par le feeling. Si le feeling est rompu durant les préliminaires, difficile de le rétablir peu importe vos techniques et le nombre de vos tentatives. Du coup, soyez à l’écoute de madame, elle vous guidera et vous dira quoi, où et comment faire.

Source : Gentleman Moderne