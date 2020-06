Votre habillement dit presque tout de vous. Et plus tôt vous le comprendrez, mieux cela vaudra pour vous en tant qu’homme, en tant que conjoint, en tant que partenaire, père, ami… Et pour vous y aider, nous vous proposons notre liste des 5 accessoires utiles pour vous démarquer du lot ! Après avoir parlé de la montre, la ceinture et même des lunettes, sans plus tarder, let’s go pour cette seconde partie où nous évoquerons notamment les bijoux et les chapeaux/casquettes.!

#4. Les bijoux, surtout question de goût

Bien que beaucoup d’hommes pensent le contraire, les bijoux sont des accessoires par excellence pour vous démarquer des autres mâles. Cependant, certains codes doivent être observés et respectés pour éviter de sombrer dans l’excès.

En effet, vous devez savoir qu’en matière de joaillerie, tout est question de goût, mais surtout de parcimonie. Bien entendu, l’homme peut porter des bijoux tels des accessoires. Cependant, en aucun cas l’homme n’est supposé en abuser ou trop en porter. Ou les porter sans style.

On parle là de tous types de bijoux. Aussi bien la boucle d’oreille unique, qui s’adresse à ceux qui sont déjà sûrs de leur look. Ou de la chevalière, qui est un signe apparent de pouvoir et de force intérieure. Sans oublier le bracelet en cuir qui pourrait bien faire LA différence, costume à l’appui et parfum à la rescousse.

Le collier est également un accessoire à ne pas négliger. A condition de savoir le mettre. Et surtout l’assortir convenablement.

#5. La casquette ou le chapeau, si vous savez les choisir

Le couvre-chef est le dernier accessoire de notre liste des 5 meilleurs pour vous démarquer de la concurrence. En effet, la gent masculine entretient une drôle de relation avec le chapeau ou la casquette. Et à plus d’un titre. Utile pour protéger du soleil, pour changer de look avec un veston en cuir ou tout autre style, le chapeau doit cependant être choisi avec minutie et soin.