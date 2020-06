Votre habillement dit presque tout de vous. Et plus tôt vous le comprendrez, mieux cela vaudra pour vous en tant qu’homme, en tant que conjoint, en tant que partenaire, père, ami… Et pour vous y aider, nous vous proposons notre liste des 5 accessoires utiles pour vous démarquer du lot ! Sans plus tarder, let’s go !

#1. La montre, le classique des classiques

Classique, à mécanisme, électronique ou même connectée, la montre est l’accessoire de base qui agrémente votre style. Ne l’oubliez jamais. Dans ce registre justement UnMec propose une pléthore d’articles de séries, grâce auxquels vous saurez comment choisir correctement votre montre.

Notamment notre liste des 150 marques de montre à connaître. Où encore la série sur les différents types de montres et comment les porter pour sublimer votre costume. N’hésitez pas à vous servir de nos guides !

#2. La ceinture, aucune négociation

Nombreux sont les hommes qui ont fini par abandonner la ceinture. Portant pantalons, shorts et autres dessous sans cet accessoire qui est loin de n’être que formalité. En effet, vous devez savoir qu’une ceinture est l’accessoire de base pour sublimer l’allure générale d’un smooking, d’un costume et même d’un habillement casual à type de pantalon + chemise enfilée.

Le port de la ceinture est tout sauf une formalité. Il est utilitaire, et agrémente votre style à coup sûr. Nous vous proposerons bientôt une série d’articles sur les techniques et méthodes pour bien choisir et porter sa ceinture. De même qu’un guide complet au sujet des différents types de ceintures.

#3. Les lunettes, pas un luxe

Qu’il s’agisse de lunettes de vue ou de soleil, le choix de votre cadre doit être dicté par votre style vestimentaire. Inutile en effet d’opter pour un cadre Prada ou Emporio Armani si vous avez pour habitude de porter des shorts et pulls à capuche. Nous y reviendrons également, au travers d’un guide complet !