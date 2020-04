Toyota est le constructeur automobile japonais le plus populaires à l’échelle mondiale. Pour y parvenir, le géant de l’auto a basé sa stratégie sur des véhicules à faible valeur ajoutée et à la consommation proche de zéro. L’un de ses modèles en est l’exemple parfait, il s’agit du Yaris. Une citadine assez compacte dont les performances et le rapport qualité/prix demeure imbattables. Pour creuser un peu plus l’écart d’avec la concurrence, Toyota vient de doter sa petite citadine d’une version plus musclée, un SUV. Le Yaris Cross est né !

Comme un Yaris, mais en plus haut et en mieux

Le Yaris Cross bénéficie d’une suspension et d’un châssis assez proches de ceux d’un RAV4. Pour rappel il s’agit du SUV de référence chez Toyota, qui a connu un succès planétaire. Le SUV urbain hérite d’une plateforme TNGA qu’on découvrait déjà sur le nouveau Yaris l’an dernier.

Plus en détails le Yaris Cross n’a guère à pâlir face à la concurrence. Esthétiquement parlant il s’agit d’un véhicule à l’allure moderne et sobre, qui ne dénature en rien l’esprit Toyota Yaris. C’est donc un Yaris un peu plus haut de 20 centimètres. L’ensemble étant amorti par des suspensions pneumatiques de référence inconnues.

Quoi de neuf sur route ?

Le Yaris Cross sera proposé en diverses déclinaisons, dont la première hybride et à transmission partielle, la seconde hybride et à transmission intégrale, la troisième étant 100 % électrique.

Dans les faits, les versions hybrides proposeront en fonction de leur mode de transmission entre 62 et 66 km de route en s’appuyant sur le moteur électrique de 59 kW. Pour l’heure nous ne disposons que de peu d’informations au sujet de la version 100 % électrique. Par ailleurs, comme bien souvent dans cette catégorie de véhicules, deux versions seront proposées : l’une à deux roues motrices, et l’autre à quatre. Côté prix, rien à signaler pour l’instant.

Source : PhonAndroid