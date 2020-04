Après de nombreuses annulations d’événements à cause du Covid-19, c’est au tour des 48 Heures Auto de subir les incertitudes et les contraintes liées au virus. En effet, le rendez-vous inéluctable des amateurs de voitures anciennes prévu pour septembre est définitivement annulé et reporté à une date encore incertaine.

Une nouvelle annulation à cause du Coronavirus

C’est une nouvelle annulation d’événement dans l’Aube. Effectivement, après la Fête de la musique et d’autres réunions culturelles à Troyes, c’est au tour du rassemblement des 48 Heures Auto d’être annulé.

Cette réunion des amoureux de voitures anciennes prévue pour septembre prochain n’a pas tenu face aux doutes soulevés par la situation sanitaire actuelle. Dans cette période de doutes et d’ignorance, les organisateurs ont pris la sage décision de déprogrammer cette fête de l’Auto qui réunit plus de 30 000 amoureux d’automobile à chaque édition.

Les équipages venus des quatre coins de l’Europe (Belgique, Pologne, Allemagne, etc) se préparaient depuis plusieurs semaines à célébrer leur grand amour pour les voitures anciennes en changeant des pièces auto et en bichonnant leurs véhicules de collection. Mais, ils devront attendre la prochaine édition pour pouvoir être réunis et présenter leurs petits bijoux de mécanique vintage.

Une grande fête de l’Auto reportée

L’organisation de l’édition 2020 des 48 Heures Auto était déjà bien avancée mais la situation due au Coronavirus laisse apparaître trop de doutes. Le fait de maintenir l’édition 2020 n’était pas un choix judicieux car le risque était d’accueillir très peu de collectionneurs bloqués eux aussi à cause du confinement.

Cette année, les 48 Heures Auto devaient être une grande célébration, car il s’agissait de fêter la 20e édition du rassemblement qui n’est autre que le plus ancien rendez-vous du monde de l’auto ancienne. Cependant, François Philippon, un des organisateurs de la réunion, a déclaré : « l’équipe d’organisation reste en veille active afin de s’adapter à l’évolution de la situation. Elle communiquera en temps voulu la date de la prochaine édition des 48 Heures automobiles de Troyes ».

En attendant la prochaine édition des 48 Heures Auto, les amateurs de voiture de collection et d’auto en tout genre peuvent entretenir leur véhicule à la maison. Il leur suffit de commander leurs pièces en ligne pour assurer un entretien de qualité à leurs trésors sur quatre roues. Bougies d’allumage, filtre à huile, pneus, carrosserie, il vous reste pas mal de temps pour prendre soin de votre voiture en attendant le déconfinement pour rouler les cheveux au vent.