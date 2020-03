Un homme digne de ce nom est caractérisé par tout ce qu’il dit, fait, touche, consomme, et avec qui il le fait. Du coup, logique que votre voiture en dise long sur qui vous êtes. Et si vous souhaitez renvoyer un message positif et affirmer publiquement votre statut de mâle alpha il est important de posséder un véhicule qui a de la gueule. Du coup, voici notre classement officiel des 8 véhicules qui feront que tout le monde vous prenne pour un mâle alpha.

#1. Porsche Cayenne

La Porsche Cayenne est par excellence le SUV de l’homme moderne et du mâle qui assume la puissance de ses bijoux de famille. Aussi bien du fait de son prix pas du tout donné, que de la puissance de son moteur… sans oublier son habitacle ô combien violemment luxueux et susceptible d’enivrer toute personne du sexe opposé qui y ferait incursion.

Tout est fait dans la Cayenne pour vous attirer, vous garder à bord et donner l’impression que le temps s’arrête. N’est-ce pas l’effet qu’on aimerait tous avoir sur chaque femme ?

#2. Porsche Taycan

Un peu comme le Cayenne, le Taycan de Porsche est un luxueux véhicule qui pourrait tout à fait convenir au gentleman que vous êtes. Cependant, il va un peu plus loin du fait de sa fibre verte : il s’agit d’un véhicule électrique et donc par conséquent zéro émission.

Si vous comptez séduire une hippie ou une écolo, c’est l’argument mouche qui vous fera passer d’un mâle x à The Male.

#3. Volkswagen Tiguan

Après le dieselgate, le constructeur allemand Volkswagen a connu une période de crise qui l’a poussé à revoir ses plans et surtout à implémenter dans son catalogue un remaniement de ses véhicules phares. C’est de là que naît le nouveau Tiguan qui prend du galon et se rapproche plus d’un Touareg, voire d’un Atlas, que d’un SUV urbain.

Cependant, le Tiguan garde son caractère ferme et très avant-gardiste qui lui vaut sa place dans ce classement. Du coup, si vous avez de quoi vous offrir une Volkswagen, optez pour un Tiguan. C’est le SUV des hommes avertis.