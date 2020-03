Les mesures prises par le gouvernement français afin de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays vont contraindre les Français à rester chez eux plusieurs semaines durant. Du coup, comment vont-ils s’occuper ? Entre opérateurs qui menacent de brider les débits et la bande passante pour réduire les risques de blackout susceptibles d’être généré par les utilisateurs abusifs d’Internet ? La solution pourrait tout à fait être Netflix.

La plateforme de streaming en ligne nous a d’ailleurs fourni une liste complète des séries à privilégier et regarder durant cette période de confinement. Cependant au contraire de Jacquie et Michel qui offrait gratuitement 10 films pornos, Netflix lui demeure payant.

Les 5 séries recommandées par Netflix durant la période de confinement

Les 5 séries dont il est question ici ont été triées dans une sélection de haut vol proposée par Netflix. Pour rappel, à l’heure actuelle côté série comme côté films difficile de faire mieux que Netflix qui a su au fil du temps diversifier son catalogue afin de proposer peu ou prou des productions d’égale qualité, voire de meilleure qualité, que celles des studio hollywoodiens.

Nous vous laissons sans plus tarder déguster les 5 séries les plus à même de vous aider à passer le temps durant cette période de confinement.

Better Call Saul

Score IMDB : 8/10

The Good Place

Score IMDB : 9/10

Elite saison 3

Score IMDB : 6/10

Vampires

Score IMDB : 8/10

Pandémie

Score IMDB : 7/10

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :

