Le coronavirus bat son plein en France comme dans le reste du monde, avec déjà plus de 200 000 cas déclarés dont plus de 7 000 morts. Si en France la situation semble moins critique qu’en Chine ou en Italie, les autorités gouvernementales ont pris des mesures fortes afin d’endiguer la propagation de la souche de Covid-19 causale de l’actuelle pandémie. Alors que nous sommes tous appelés à rester chez nous, Jacquie et Michel l’un des services de streaming adulte les plus réputés en France, annonce proposer désormais 10 films pornographiques pour vous aider à passer le temps durant la période de confinement.

Le coronavirus fait son beurre dans le monde, des mesures sont prises à l’échelle mondiale

Dans le monde désormais on compte plus de 200 000 cas officiellement déclarés d’infection au Covid-19. En France le cap des 8 000 personnes infectées est sur le point d’être atteint, avec au compteur près de 200 morts.

Le constat est le même en Italie où les chiffres sont ceux de la France quasiment multipliés par 2 ou 3. Et le reste du monde fait face à une pandémie sans précédent, jamais vue même lors de la pandémie du SRAS dans les années 2000.

Parmi les mesures phares annoncées par l’Etat on compte notamment le confinement qui contraint les Français à demeurer à la maison jusqu’à au moins le 15 avril prochain. Ainsi, pas de travail, pas d’école ni même de sorties ou loisirs pour plus de 70 millions d’individus. Comment faire pour s’occuper dès lors ? Jacquie et Michel a la solution, puisque la plateforme pour adultes offre tout azimut 10 de ses meilleurs films pornographiques à toute personne souscrivant à son offre en ligne.

Jacquie et Michel vous offre de quoi agrémenter vos soirées 10 jours durant

Au total ce sont 10 films qui sont offerts à tous les Français. En voici la liste complète :

Camping – offert dès le 16 mars

Staci Saran, un ange du sexe – offert dès le 19 mars

DXK – offert dès le 22 mars

Les Milfs veulent des b***s – offert dès le 25 mars

Therapix à Noël – offert dès le 28 mars

La fille au pair – offert dès le 2 avril

Une sensuelle balade parisienne pour la belle Tina Kay – offert dès le 6 avril

Filles faciles à b****s – offert dès le 8 avril

La Casa de Michel – offert dès le 12 avril

Ski, sex and fun – offert dès le 15 avril

Source : PhonAndroid