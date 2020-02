Vous commencez à perdre vos cheveux ? Des millions de personnes souffrent de la calvitie, et cela peut être déconcertant. Si vous faites face à ce genre de problèmes, vous pouvez parfaitement demander à un spécialiste pour en savoir plus sur les derniers traitements médicaux visant à inverser la chute des cheveux.

En attendant, ou si vous ne souhaitez pas opter pour la greffe de cheveux, vous pouvez minimiser l’impact de la perte de cheveux ou votre calvitie en utilisant des produits capillaires comme on peut trouver sur Densitee.com ou encore en changeant votre coiffure.

Utiliser une lotion ou une poudre pour votre cuir chevelu

On peut aujourd’hui trouver des produits qui réduisent le contraste entre vos cheveux et votre cuir chevelu. Cela permet à votre peau de se confondre avec vos cheveux afin que les trous de calvitie soient moins évidents. Cela est particulièrement utile pour les personnes ayant un cuir chevelu de couleur claire et des cheveux fondés.

Il est important de suivre les instructions sur e produit. Il faut s’assurer de bien couvrir le cuir chevelu et de le laisser sécher complètement. Une fois sèche, elle devrait résister à la transpiration et à la pluie. Si vous choisissez une formule en poudre, assurez-vous de bien frotter la poudre à travers vos cheveux.

Choisir la bonne coiffure

Obtenir la bonne coupe de cheveux peut rendre vos cheveux plus épais et rendre les trous de calvitie moins évidents. Le mieux serait de se tourner vers un coiffeur qualifié. Il pourra personnaliser votre coupe pour masquer les cheveux clairsemés et les points chauves.

D’autre part, si vous voulez qu’il y ait une certaine similarité, le mieux serait de garder vos cheveux plus courts. Cela permettra de faire perdre du volume à vos cheveux. Certaines personnes optent pour un rasage complet. Si vous voulez éviter de longues heures d’entretien, c’est probablement la meilleure option.