L’hiver bat son plein et les stations de ski affichent complet en ce qui concerne les réservations. Cette saison est l’occasion pour les passionnés de glisse de s’adonner à leur hobby le long des pentes et vallées enneigées de nos campagnes. Si vous êtes vous aussi un snowboardeur professionnel en herbe voici le parfait kit d’accessoires qu’il vous faut en pour glisser comme un pro.

La planche de snowboard adaptée

Pour glisser il vous faut forcément une planche de snowboard. Celle-ci doit absolument être adaptée au snowboardeur, à sa taille, son poids et autres paramètres. Au risque de réduire la surface de contact avec le sol et par conséquent de dégrader l’expérience de glissade et au pire la survenue d’un accident de snowboarding.

Pour bien choisir votre planche outre les paramètres liés au snowboardeur, il est important de bien évaluer la longueur et le poids de la planche.

Un casque de protection

Être un professionnel du snowboarding ne vous exempte pas des risques d’accidents durant vos parties de glissade. Du coup, optez toujours pour un cas de protection qui servira à protéger votre crâne et donc l’organe le plus important du corps humain, le cerveau.

Le masque de ski

En général, débouler à grande vitesse sur des pistes enneigées est parfois risqué car cela créé un fort courant d’air dans lequel le snowboardeur est entraîné. Il peut du coup recevoir de plein fouet dans son visage un coup de vent. De plus, en glissant on peut entrer en collision avec un objet volant non identifié. Le masque de ski est alors très important à ce moment-là.

Une combinaison

Pour éviter l’hypothermie du fait du froid en montagne, il est important de bien vous vêtir. Optez pour ces kways qui vous maintiendront au chaud même à fortes vitesses. Optez également pour des vêtements longs afin de protéger vos bras et jambes, durant vos séances de snowboarding.

Les gants

Eux aussi sont obligatoires si vous pratiquez du snowboard. Pour les mêmes raisons que l’est la combinaison : garder les doigts au chaud.

L’action caméra

Ce dernier accessoires n’est pas obligatoire, mais s’avère rudement efficace pour partager plus tard avec votre famille ou vos fans, vos meilleures glissages.