Vous en avez assez des T-shirts ressemblant à des tentes ? Irrité par des richelieus mal ajustés ? N’ayez crainte, choisir une chemise homme qui met en valeur vos charmes n’a pas à être compliqué, il vous suffit de savoir par où commencer.

Parce qu’il y a un temps et un lieu pour tout, vous n’allez pas travailler dans une chemise de sortie ou vice versa. Ne vous embêtez pas à essayer de copier ces gens qui viennent de retirer leur chemise de travail de leur pantalon quand ils sortent le soir. Voici quelques conseils pour bien choisir sa chemise.

Le confort est essentiel

Les chemises parfaites permettent la réalisation facile de mouvements. Elles peuvent parfaitement s’adapter sous vos aisselles, sur votre dos et autour de votre poitrine. Un ajustement est de mise si vous optez pour une chemise avec une coupe slim.

D’autre part, il est aussi important de vérifier où la manche de la chemise se fixe au corps. Le col doit également être confortable, mais pas spacieux. Vous devez voir si vous pouvez boutonner facilement et si vous pouvez y glisser deux doigts, moins de deux et ce sera trop serré, plus de deux et ce sera trop espacé.

Pensez au col

Il existe quatre principaux types de cols. Et même si cela peut sembler être un petit détail, le col que vous choisissez peut avoir un grand effet sur votre look en général. Un homme plus petit devrait privilégier un look net et rationalisé dans la mesure du possible, et ainsi éviter un bouton dans un contexte formel ou un col écarté, car cela crée une impression de largeur plutôt que de hauteur.

Pour un homme avec un physique plus robuste, il serait recommandé d’opter pour un col pointu, car cela peut affiner le look. Pour une personne plutôt imposante, un col écarté pourrait être un bon pari, car il créera un sentiment d’équilibre.