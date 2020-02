2020 en est déjà à son deuxième mois, et si vous doutez encore de quoi sera faite votre année, les pistes évoquées ci-dessous pourraient vous être très utiles. En effet, il s’agit des 4 événements technologiques/scientifiques à ne pas rater cette année. Il y en a pour tous les goûts, à n’en pas douter !

Le Mobile World Congress (WDC)

Le Mobile World Congress est le nec plus ultra de la tech, la grand messe de la technologie de pointe. Se tenant à Barcelone durant la seconde moitié du mois de février, cet événement est l’occasion pour les marques telles que Samsung, Apple et Huawei, Sony, LG ou Xiaomi pour ne citer que celles-là, de dévoiler leurs nouveaux produits.

Principalement orienté mobilité, cet événement est également l’occasion pour les équipementiers télécoms et les start-ups qui officient dans le domaine des techs et des télécoms de faire preuve de leur savoir-faire au travers d’inventions et produits inédits.

Du coup, si vous souhaitez y participer, c’est ici que vous devez vous renseigner quant aux conditions d’accès au site. Encore une fois, cet examen se déroule dans la ville espagnole de Barcelone en Catalogne.

Quels produits seront présentés cette année ?

Comme vous pouvez vous en douter, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra de Samsung seront dévoilés durant le salon MWC 2020. La marque a pris l’habitude d’y dévoiler ses nouveaux smartphones et ne devrait donc pas déroger à cette règle. En outre, on y attend également un Galaxy Z Flip ou des productions de chez Sony et Xiaomi.

Un invité surprise

Alors que ce géant américain des techs n’a jamais participé à ce salon, Apple devrait faire pour la première fois son apparition au MWC 2020.

Cependant, n’y attendez absolument pas les prochains iPhone, la firme organisant en général un keynote inédit en septembre ou octobre et au cours duquel il dévoile ses nouveaux smartphones.