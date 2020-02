Samsung est en pleins préparatifs du lancement officiel de ses nouveaux smartphones haut de gamme. En effet, le géant sud-coréen devrait dans moins de deux semaine dévoiler les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, trois terminaux prenant la suite des S10e, S10 et S10+ sortis en 2019. Dans le présent billet nous vous proposons d’explorer rapidement la fiche technique probable de ces trois appareils pressentis pour être de violents compétiteurs aux principaux challengers du marché que sont les iPhone d’Apple et le P et Mate de Huawei.

QUID de la fiche technique complète de ces trois appareils ?

Côté écran on aura droit cette année à trois Galaxy S20. Tous trois hériteraient d’un écran avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de type Infinity-O et de technologie Dynamic-AMOLED. Trois tailles d’écran ont été privilégiées, 6,2 pour le S20, 6,7 pouces pour le S20+, et 6,9 pour le S20 Ultra. Tous trois définis en 3 200 x 1 440 pixels (WQHD+). Le reste de la fiche technique étant distillé dans ce qui suit :

Et sinon quoi de nouveau finalement ?

La question est légitime dans le sens où chaque année il est question pour les constructeurs de nous proposer de nouveaux appareils s’appuyant sur leurs propres précédentes itérations. Du coup il est notamment normal d’y voir glissées une ou deux nouveautés.

Dans le cas des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, il est question surtout de léchages minimes à l’extérieur et de gros chantiers à l’intérieur comme leur fiche technique nous le fait constater.

Sur le plan esthétique on a notamment la présence d’un nouveau capteur photo encastré dans un socle en verre à fond noir. Du reste de nouvelles couleurs font leur apparition de même que des bordures plus fines et un ensemble plus compact et fin. Reste maintenant à connaître le prix auquel seront vendus ces smartphones qui devraient sauf surprise défier les lois du marché.

Source : TechGuru