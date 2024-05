Incroyable : le prix de ce pantalon de moto haute couture vaut cinq mois de salaire

Amateurs de deux-roues, seriez-vous prêt à débourser 10 000 dollars pour un pantalon de moto haut de gamme avec bottes intégrées ? c’est la question que pose la maison de couture balenciaga avec sa toute dernière création, le « pantashoes ».

Innovation ou simple caprice de la mode ?

Cette proposition audacieuse de la marque Balenciaga n’est pas sans susciter de nombreuses interrogations. Le « Pantashoes », à mi-chemin entre mode et moto, semble s’inscrire dans une logique de continuité avec plusieurs maisons de couture qui ont déjà exploré cette tendance. Toutefois, l’originalité du design et son prix exorbitant risquent de laisser plus d’un motard perplexe.

Qu’est-ce qui fait le prix d’un pantalon de moto ?

Réalisé en cuir de veau à 100%, ce pantalon adopte des codes esthétiques spécifiques au monde de la moto : couleurs agressives rappelant le milieu de la course, sliders ajoutant une touche de réalisme… Cette pièce se veut « fashion killer », bien que non homologuée pour la piste, ou la moto en général. Il s’agit donc d’un vêtement qui puise son inspiration dans l’équipement des motards, tout en s’affirmant clairement comme un objet de haute couture destiné aux défilés plus qu’aux deux-roues.

L’industrie de la mode à la croisée des univers

Il convient de rappeler que Balenciaga n’est pas la seule marque qui a été tentée de mêler l’univers de la mode et celui de la moto. Cette tendance traverse en effet la haute couture, avec des maisons comme Dolce & Gabbana, Maison Margiela, KNWLS ou Diesel qui sont également entrées dans la danse. De leur côté, des marques plus traditionnellement axées vers le secteur de la moto, comme Alpinestars ou Segura, n’hésitent pas à s’approprier les codes de l’univers de la mode.

Une tradition de diversité dans les choix esthétiques des motards

Depuis les premières virées en Harley des « Bad Boys » américains jusqu’aux clubs de motards du Japon, les amateurs de deux-roues ont toujours eu une certaine inclinaison pour les expressions esthétiques. Alors resterait-il une place pour ce pantalon à presque 10 000 dollars dans leur garde-robe ?

Choisir sa taille pourrait cependant s’avérer complexe. En effet, si le pantalon s’ajuste parfaitement mais que les chaussures intégrées ne conviennent pas, l’ajustement risque d’être un vrai casse-tête.

Alors motards, seriez-vous prêts à rouler sur les podiums de la Fashion Week à défaut des routes bitumées ?