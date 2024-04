Une hôtesse de l’air décode votre personnalité à travers vos tenues de voyage : découvrez ce que la vôtre révèle !

Pour nombre de voyageurs, s’habiller pour un vol relève plus du confort que de la mode. Cher Killough, hôtesse de l’air basée à Dallas, analyse dans une série de TikToks le lien entre ce que vous portez à bord et votre personnalité.

Le vêtement comme révélateur de personnalité

Selon Cher Killough, hôtesse de l’air éclairée et observatrice, nos tenues en disent long sur nous. A travers de succinctes vidéos TikTok, elle a partagé ses réflexions et hypothèses qu’elle et ses collègues dressent à propos des passagers, uniquement en observant leur tenue.

Ainsi, selon elle, les sweatshirts Scuba de Lululemon sont arborés par « un collégien soit la fiancée de quelqu’un ». « Mesdames, si vous êtes célibataires, procurez-vous-en un, car je jure que cette fille a toujours une énorme bague à son doigt », explique-t-elle.

Une autre observation intéressante concerne la tenue type « maman bio », soit une robe d’été avec des sandales plates. Selon Killough, cette voyageuse aurait sans conteste des snacks bio dans son sac.

Le confort vs la praticité

Sur le plan de la praticité et du confort, en revanche, l’experte de l’aviation se montre moins enthousiaste. Les combinaisons de détente peuvent s’avérer être un piège dans la cabine des toilettes. Elle évoque également la problématique des shorts en jean ou de cyclisme qui, bien que confortables, ignorent les réalités des sièges d’avion.

En revanche, elle admet que les voyageurs en pantalons de survêtement à revers font le choix du confort, et selon elle, « c’est bien ».

Le choix des chaussures, décryptage

Killough n’épargne pas non plus les chaussures de ces passagers. Elle analyse, par exemple, l’énigme des voyageurs portant des simples baskets noires de marque Nike à logos blancs comme étant d’un terrain neutre.

Pour les porteurs de New Balance blanches, son hypothèse est que « ce gars n’a probablement pas volé depuis huit ans, mais il sera l’homme le plus gentil que j’ai jamais rencontré ». Concernant les Crocs… son jugement est sans appel : des standards d’hygiène qui laissent à désirer.

Un lien entre chaussures et capacités ?

De façon plus humoristique, elle attribue certaines capacités aux porteurs de chaussures spécifiques. Les bottes Timberland seraient l’apanage de personnes endurantes. Les sneakers Hoka, par contre, seraient portées par des personnes susceptibles de travailler dans le secteur médical, comme les infirmières.

Par-dessus tout, le confort reste le maître mot pour voyager sereinement. Quoi que vous portiez, l’essentiel est de se sentir bien. Après tout, nous avons tous notre propre perception du confort et comme le fait remarquer judicieusement Killough, l’important est de se vêtir de façon à se sentir prêt pour le voyage.