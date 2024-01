Même si vous n’avez jamais touché un smartphone pliable auparavant, vous avez sûrement déjà entendu parler et vu un dans une boutique ou dans une publicité. Ces smartphones intelligents de nouveau genre sont considérés comme les produits ultimes dans l’industrie de la téléphonie mobile. D’ailleurs, de plus en plus de fabricants les introduisent parmi leur gamme de produits. C’est le cas du nouveau Magic V2 pour la marque chinoise Honor. Mais concrètement, comment fonctionne un smartphone pliable ? Nous vous expliquerons en détail en se basant sur le nouveau smartphone flexible de Honor ?

Qu’est-ce qu’un smartphone pliable ?

Les téléphones pliables existaient déjà dans le passé. Il s’agissait des modèles à clapet présentant un écran non-tactile et un clavier physique séparés et qu’on pouvait rabattre afin de gagner de la place. Aujourd’hui, les smartphones pliables reprennent ce principe. Mais contrairement au téléphone à clapet, il n’y a pas de clavier physique séparé, puisque c’est tout l’écran entier qui peut se plier ou se déplier grâce à une technologie de construction complexe. Une fois plié, non seulement, l’écran n’est pas abîmé, mais on peut toujours l’utiliser. Le principe de pliage des smartphones flexibles différent d’un constructeur à un autre. Les smartphones peuvent s’ouvrir et se plier verticalement ou horizontalement, de l’extérieur ou de l’intérieur, à la manière d’un livre comme le cas du Honor Magic V2.

Smartphone pliable : technologie d’affichage

Pour rendre possible la création d’un téléphone mobile pliable, il fallait d’abord repenser à la structure du téléphone en commençant par l’élément le plus visible : son écran. Pour arriver à plier complétement un écran en deux sans qu’il ne se brise ou se fissure, les fabricants ont choisi l’écran OLED. Il est fabriqué à partir de vitre en plastique en polymère, qui en plus d’être fin et flexible, est capable de produire des couleurs plus vives. Honor a même réussi à équiper son nouveau smartphone pliable Magic V2 avec un écran à base de nanochristal ultra-résistant. En général, le smartphone pliable est doté d’un autre petit écran externe en façade, qui reprend le même fonctionnement qu’un écran de smarpthone ordinaire.

Smartphone pliable : mécanisme de pliage

Outre l’écran rabattable, il fallait également rendre flexibles tous les autres composants du téléphone. Aussi, l’écran s’ouvre et se referme via une charnière articulaire centrale à plusieurs plis qui permet de plier et de déployer le grand écran. La charnière doit être fabriquée à partir de matériaux suffisamment robustes et résistants pour supporter les manipulations excessives au quotidien. Sur le Honor Magic V2, la charnière est à base d’alliage de titanium, un matériau qui se révèle extrêmement solide et léger que l’aluminium et l’acier. Selon Honor, l’écran et la charnière du Magic V2 peuvent résister à plus de 400 000 processus de pliage.

Le smartphone pliable Magic V2 de Honor

Le smartphone pliable Magic V2 est l’un des derniers produits de la marque à arriver sur le marché. Une particularité de smartphone rabattable est son boîtier en aluminium ultra-fin de moins de 5 mm, qui s’ouvre comme un livre grâce à un système de charnière en titane solide. L’appareil séduit également par la haute résolution de ces deux écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et compatibles avec un stylet. Parmi ces points forts, on retrouve également 5 caméras, dont deux caméras grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 20 mégapixels. Le processeur utilisé pour le Honor Magic V2 est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il fonctionne avec une double batterie en silicium-carbone d’une puissance de 5 000 mAh compatible au Honor SuperCharge de 66W.

Conclusion

Le nouveau concept de téléphone pliable à 180° fait déjà rêver des millions de personnes. Même si le marché des smartphones pliables reste encore très restreint, leur perspective d’avenir est positive. Parmi les plus attendus de l’année 2024, il y a le nouveau smarpthone pliable Magic V2 de Honor. Le HONOR Magic V2 France prix vous réservera une grosse surprise si vous êtes intéressé.