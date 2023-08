Le blouson est un vêtement indispensable pour se protéger du froid, du vent ou de la pluie, mais aussi pour affirmer son style et sa personnalité. Il existe une grande variété de modèles, de matières et de couleurs pour s’adapter à toutes les occasions et à toutes les envies. Mais comment choisir le bon blouson pour homme ?

Quel type de blouson choisir ?

Le premier critère à prendre en compte est le type de blouson que vous souhaitez porter. Il existe plusieurs catégories de blousons, qui se distinguent par leur forme, leur coupe et leur histoire. Les principaux types de blouson sont :

Le bomber : c’est un blouson court et ajusté, qui se ferme par un zip et qui possède des bords-côtes au col, aux poignets et à la taille. Il est souvent en nylon ou en cuir, et il a une origine militaire. Il est idéal pour un look casual et urbain.

: c’est un blouson court et ajusté, qui se ferme par un zip et qui possède des bords-côtes au col, aux poignets et à la taille. Il est souvent en nylon ou en cuir, et il a une origine militaire. Il est idéal pour un look casual et urbain. Le perfecto : c’est un blouson en cuir, qui se caractérise par son col à revers, ses épaulettes, ses fermetures éclair et ses clous. Il est né dans les années 50, et il est associé à la culture rock et rebelle. Il est parfait pour un look audacieux et affirmé.

: c’est un blouson en cuir, qui se caractérise par son col à revers, ses épaulettes, ses fermetures éclair et ses clous. Il est né dans les années 50, et il est associé à la culture rock et rebelle. Il est parfait pour un look audacieux et affirmé. Le teddy : c’est un blouson inspiré du baseball américain, qui se compose d’un corps en laine ou en coton, et de manches en cuir ou en synthétique. Il se ferme par des boutons-pression, et il a souvent des bandes contrastées au col, aux poignets et à la taille. Il est adapté pour un look sportif et décontracté.

: c’est un blouson inspiré du baseball américain, qui se compose d’un corps en laine ou en coton, et de manches en cuir ou en synthétique. Il se ferme par des boutons-pression, et il a souvent des bandes contrastées au col, aux poignets et à la taille. Il est adapté pour un look sportif et décontracté. Le parka : c’est un blouson long et ample, qui se ferme par un zip ou des boutons, et qui possède une capuche fourrée ou amovible. Il est généralement en toile imperméable ou en duvet, et il a une origine polaire. Il est conçu pour résister aux intempéries et au froid.

: c’est un blouson long et ample, qui se ferme par un zip ou des boutons, et qui possède une capuche fourrée ou amovible. Il est généralement en toile imperméable ou en duvet, et il a une origine polaire. Il est conçu pour résister aux intempéries et au froid. Le trench-coat : c’est un manteau long et cintré, qui se ferme par une ceinture à nouer à la taille. Il est souvent en gabardine ou en coton imperméable, et il a des détails caractéristiques comme le col tailleur, les pattes d’épaule, les poches à rabat ou le bavolet. Il est né pendant la Première Guerre mondiale, et il est synonyme d’élégance et de raffinement.

Si vous cherchez un blouson pour homme de qualité, tendance et à prix abordable, nous vous conseillons de visiter le site Jules.com. Vous y trouverez un large choix de blousons sur Jules.com, adaptés à tous les styles et à toutes les saisons.

Quelle matière choisir ?

Outre le type de blouson, il faut également tenir compte de la matière du blouson. Elle va influencer le confort, la durabilité et l’entretien du vêtement. Voici les principales matières utilisées pour les blousons pour homme :

Le cuir : c’est une matière noble et robuste, qui offre une bonne isolation thermique et une grande résistance à l’usure. Il se patine avec le temps, ce qui lui donne du caractère et du cachet. Il nécessite un entretien spécifique avec des produits adaptés.

: c’est une matière noble et robuste, qui offre une bonne isolation thermique et une grande résistance à l’usure. Il se patine avec le temps, ce qui lui donne du caractère et du cachet. Il nécessite un entretien spécifique avec des produits adaptés. Le nylon : c’est une matière synthétique légère et souple, qui offre une bonne imperméabilité et une grande facilité de lavage. Il a un aspect lisse et brillant, qui lui confère un style moderne et urbain.

: c’est une matière synthétique légère et souple, qui offre une bonne imperméabilité et une grande facilité de lavage. Il a un aspect lisse et brillant, qui lui confère un style moderne et urbain. La laine : c’est une matière naturelle chaude et douce, qui offre une bonne isolation thermique et une grande respirabilité. Elle a un aspect feutré et élégant, qui lui donne un style classique et chic.

: c’est une matière naturelle chaude et douce, qui offre une bonne isolation thermique et une grande respirabilité. Elle a un aspect feutré et élégant, qui lui donne un style classique et chic. Le coton : c’est une matière naturelle confortable et respirante, qui offre une bonne absorption de l’humidité et une grande facilité de lavage. Il a un aspect mat et décontracté, qui lui donne un style casual et naturel.

Quelle couleur choisir ?

Enfin, la couleur est aussi un autre facteur essentiel. Elle va influencer l’harmonie, le contraste et l’originalité de votre tenue. Les couleurs les plus tendances pour les blousons pour homme sont :

Le noir : c’est une couleur basique et intemporelle, qui se marie avec toutes les autres couleurs. Elle apporte de la sobriété, de l’élégance et du mystère à votre look.

: c’est une couleur basique et intemporelle, qui se marie avec toutes les autres couleurs. Elle apporte de la sobriété, de l’élégance et du mystère à votre look. Le marron : c’est une couleur chaude et naturelle, qui se marie bien avec les tons neutres comme le beige, le gris ou le blanc. Elle apporte de la chaleur, de la douceur et du caractère à votre look.

: c’est une couleur chaude et naturelle, qui se marie bien avec les tons neutres comme le beige, le gris ou le blanc. Elle apporte de la chaleur, de la douceur et du caractère à votre look. Le bleu : c’est une couleur froide et dynamique, qui se marie bien avec les tons contrastés comme le rouge, le jaune ou l’orange. Elle apporte de la fraîcheur, de la vivacité et de la modernité à votre look.

: c’est une couleur froide et dynamique, qui se marie bien avec les tons contrastés comme le rouge, le jaune ou l’orange. Elle apporte de la fraîcheur, de la vivacité et de la modernité à votre look. Le vert : c’est une couleur tendance et originale, qui se marie bien avec les tons complémentaires comme le violet, le rose ou le bordeaux. Elle apporte de la personnalité, de l’audace et de la créativité à votre look.