Les créateurs de Young Justice révèlent quels personnages leur étaient interdits lorsqu’ils ont commencé la série. Young Justice a été créée sur Cartoon Network avec une première spéciale en deux épisodes le 26 novembre 2010 et a poursuivi sa diffusion pendant deux saisons sur le réseau jusqu’à son annulation en 2013. Cependant, la série a gagné une base de fans passionnés de cotes sportives et a finalement été ramenée pour un troisième saison tant attendue sur l’application DC Universe en 2019 avant de passer à HBO Max pour la saison 4, Young Justice: Phantoms.

La série se concentre sur une équipe secrète d’acolytes de super-héros qui comprend Robin, Aqualad, Kid-Flash, Miss Martian, Superboy et Artemis. L’équipe serait rejointe par Zatanna et Rocket dans la saison 1, avec d’autres héros populaires de DC rejoignant les saisons suivantes, notamment Beast Boy, Cyborg, Static Shock, etc. Au fur et à mesure que la liste s’agrandissait, de nombreux membres de l’équipe d’origine ont pris le pas sur de nouveaux ajouts, mais Young Justice: Phantoms a remis l’accent sur l’équipe d’origine et, à un moment donné, la saison 1 aurait pu inclure d’autres personnages emblématiques de DC.

Dans une séance de questions-réponses ouverte avec les créateurs de Young Justice, Brandon Vietti et Greg Weisman, tenue par DC Comics, le duo révèle les directives qui leur ont été données au début de la série. Weisman a révélé que les personnages Darkseid, à la fois la version Donna Troy et Cassie Sandsmark de Wonder Girl, et Ted Kord / Blue Beetle étaient interdits pendant la saison 1. Ils ont depuis été autorisés à utiliser ces personnages dans la série et révèlent qu’aucun autre le personnage a été interdit.

La raison pour laquelle les personnages étaient interdits n’est pas claire, mais d’autres projets DC en développement à l’époque peuvent en être la raison. En 2010, il a été signalé qu’une série Blue Beetle était en développement, et alors qu’elle devait se concentrer sur la version Jaime Reyes du personnage, il est probable que DC ne voulait pas plusieurs versions du même personnage dans plusieurs médias afin que pour ne pas confondre le public. NBC développait également une série Wonder Woman avec Adrianne Palicki en 2010 et voulait probablement que ce soit le seul personnage lié à Wonder Woman. DC et Warner Bros. avaient une règle beaucoup plus stricte concernant l’utilisation simultanée de plusieurs versions du personnage sur différents supports, mais cela s’est atténué ces dernières années.

Depuis la saison 1 de Young Justice, les différents personnages sont apparus, Darkseid étant taquiné en tant que partenaire de The Light et principale menace de la saison 3. Donna Troy a fait sa première apparition dans la saison 3 en tant qu’ambassadrice de Themyscira aux Nations Unies. Cassie Sandsmark en tant que Wonder Girl a été introduite dans la saison 2 et a depuis été membre à la fois de l’équipe et des Outsiders, où elle agit maintenant en tant que chef d’équipe. Ted Kord a été tué par la Lumière avant les événements de la saison 2, le scarabée atterrissant près de Jaime Reyes et lui devenant le nouveau Blue Beetle de l’équipe. Au cours des 12 années écoulées depuis la création de Young Justice, les inclusions de ces personnages montrent à quel point DC et Warner Bros. la mise en œuvre de ces personnages et règles ont changé.