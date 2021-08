UnMec évolue et vous propose pour la première fois son classement hebdomadaire des séries et films à visionner pour ce weekend. Ce premier billet fait partie d’un programme implémenté par la rédaction du site et qui vous proposera chaque semaine un récapitulatif des meilleurs films et séries à visionner durant le weekend.

Pour cette édition, voici les contenus à privilégier pour le weekend du 20 au 22 août 2021.

Les meilleures séries Netflix à voir et à revoir ce weekend

Directrice

L’intégrale de Mr Robot

Les mei lleurs films Netflix à voir et à revoir ce weekend

Sweet girl

The Witcher : le cauchemar du loup

Les nouveautés à découvrir ce weekend

Sweet Girl (à découvrir le 20 août)

Directrice (à découvrir le 20 août)

The Loud house movie (à découvrir le 20 août)

L’intégrale de Mr Robot (à découvrir le 23 août)

The Witcher : Le Cauchemar du Loup (à découvrir le 23 aout)

Tomb Raider (à découvrir le 23 aout)

Oggy Oggy (à découvrir le 24 aout)

Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes (à découvrir le 25 août)

Clickbait (à découvrir le 25 août)

Edens Zero (à découvrir le 26 août)

Il est trop bien (à découvrir le 27 août)

C omment profiter de ces films & séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :