Deux haut de gamme signés Google viennent compléter le catalogue déjà très fourni des smartphones sous Android. En effet, Google vient de lever le voile sur ses deux nouveaux smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il est question dans notre article du Pixel 6 Pro, le plus nerveux (et donc plus cher) des deux !

Google Pixel 6 Pro : prise en main + fiche technique

Dimensions : 163.9 x 75.8 x 8.9 mm

: 163.9 x 75.8 x 8.9 mm Poids : 204 g

: 204 g Processeur : Google Tensor 1 gravé en 5 nm – association de Cortex-A55 + Cortex-A76 + Cortex-A78

: Google Tensor 1 gravé en 5 nm – association de Cortex-A55 + Cortex-A76 + Cortex-A78 GPU : puce graphique intégrée Mali-Gx

RAM et stockage : unique capacité de RAM prévues – 12 Go de mémoire vive + 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage non extensible. Il faudra du coup se contenter de la capacité de stockage interne.

: unique capacité de RAM prévues – 12 Go de mémoire vive + 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage non extensible. Il faudra du coup se contenter de la capacité de stockage interne. Ecran : dalle AMOLED de 6,71 pouces au format 19.5 : 9 et définie en 3 120 x 1 440 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 6. Densité de 512 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 89 % de la façade du smartphone.

: dalle AMOLED de 6,71 pouces au format 19.5 : 9 et définie en 3 120 x 1 440 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 6. Densité de 512 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 89 % de la façade du smartphone. Batterie : 5 000 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 66W. Recharge rapide sans-fil à 50W. Recharge inversée sans-fil à 4.5W. USB Power Delivery 3.0.

Capteur photo principal : triple capteur photo de 50 (grand-angle) + 48 (téléphoto) + 12 (ultra-grand-angle) millions de pixels + LED flash, HDR, panorama. Module photo capable de filmer en 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, gyro-EIS.

: triple capteur photo de 50 (grand-angle) + 48 (téléphoto) + 12 (ultra-grand-angle) millions de pixels + LED flash, HDR, panorama. Module photo capable de filmer en 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, gyro-EIS. Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 12 millions de pixels (f/2.4, 26mm (grand-angle), 1/2.93″, 0.8µm, dual pixel PDAF). Module photo capable de filmer en 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps.

Connectivité : Dual-SIM (nanoSIM), 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – CDMA 800 / 1700 / 1900), 3G (HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – CDMA2000 1xEV-DO), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6/mmWave), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC, Radio FM et USB Type-C 2.0. Pas de port jack 3.5mm.

Sécurité : capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 3D

: capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 3D Système : Android 11

: Android 11 Couleurs : Blanc

: Blanc Prix : inconnu