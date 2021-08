Netflix : top 10 des séries qui se terminent en 2021 !

UnMec innove à nouveau en introduisant un article récurrent qui traitera des nouveautés annoncées par Netflix pour le mois à venir. Bien que la plupart des films, séries et documentaires de Netflix soient hautement appréciés par les fans, cette année la plateforme a pris la décision de mettre un terme ou d’annuler quelques séries. Voici la liste complète de ce qui devrait disparaître du catalogue Netflix d’ici la fin d’année.

Les séries qui sont terminées/annulées en 2021

Jupiter’s Legacy : cette série a été annulée après une seule et unique saison

Peaky Blinders : cette série est terminée, après 6 saisons haletantes

On My Blocks : cette serie est terminée après 4 saisons

Kim’s Convenience : cette série a été annulée au bout de 5 saisons

Grand Army : cette série a été annulée après une seule et unique saison

Arrête Papa, tu me fais honte ! : cette série a été annulée après une seule et unique saison

BlackAF : cette série a été annulée au terme de la première saison

Bonding : cette série a été annulée au bout de 2 saisons à peine

Mr. Iglesias : cette série a été annulée au terme de 2 saisons

The Crew : cette série a été annulée après une saison

